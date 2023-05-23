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США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО журналиста Гершковича - РИА Новости, 23.05.2023
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23:19 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873752832.html
США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО журналиста Гершковича
США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО журналиста Гершковича - РИА Новости, 23.05.2023
США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО журналиста Гершковича
Посольство США обеспокоено решением российского суда продлить срок предварительного заключения журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:19
2023-05-23T23:19
в мире
россия
сша
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
посольство сша в рф
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посольство США обеспокоено решением российского суда продлить срок предварительного заключения журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в посольстве США в РФ. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста корреспонденту московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде. "Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении срока предварительного заключения гражданина США репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии. В посольстве утверждают, что российские власти "необоснованно" отказывают в консульском доступе к репортеру. Американская дипмиссия также заявила, что обвинения против Гершковича необоснованны и призвали власти РФ к освобождению репортера. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873592364.html
https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html
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в мире, россия, сша, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, посольство сша в рф
В мире, Россия, США, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Посольство США в РФ
США обеспокоены решением суда оставить в СИЗО журналиста Гершковича

США обеспокоены решением суда в России оставить в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович в Московском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посольство США обеспокоено решением российского суда продлить срок предварительного заключения журналисту Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявили в посольстве США в РФ.
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста корреспонденту московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
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"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении срока предварительного заключения гражданина США репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве утверждают, что российские власти "необоснованно" отказывают в консульском доступе к репортеру.
Американская дипмиссия также заявила, что обвинения против Гершковича необоснованны и призвали власти РФ к освобождению репортера.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции.
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ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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