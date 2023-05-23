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Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии - РИА Новости, 23.05.2023
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13:17 23.05.2023 (обновлено: 13:24 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/gaz-1873598454.html
Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии
Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии - РИА Новости, 23.05.2023
Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии
Финская энергетическая госкомпания Gasum и "Газпромом" не договорились о способе оплаты. Долгосрочный контракт на поставку "голубого топлива" расторгли. Речь... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:17
2023-05-23T13:24
экономика
финляндия
хельсинки
россия
газпром
gasum
жкх
природный газ
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Финская энергетическая госкомпания Gasum и "Газпромом" не договорились о способе оплаты. Долгосрочный контракт на поставку "голубого топлива" расторгли. Речь идет только о трубопроводном газе, договоренности по СПГ пока остаются в силе.Принцип дороже всегоНесмотря на проблемы в энергетическом секторе, государственная компания Gasum предпочла отказаться от долгосрочного контракта с Россией, но не платить по обязательствам в рублях. "Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом", — говорится в пресс-релизе компании. Договор считается расторгнутым с 22 мая 2023 года.В марте прошлого года Владимир Путин объявил, что в связи с санкционным давлением расчеты за газ с "недружественными странами" должны осуществляться в национальной валюте. Однако многие западные партнеры сочли такое требование неприемлемым. Так, Gasum заявила, что оно нарушает условия контракта, где в качестве валюты оплаты указан евро, и обратилась в арбитражный суд.Решение по делу было вынесено в ноябре 2022-го. С финской компании была взыскана задолженность более 300 миллионов евро за поставки газа, неисполнение обязательств и задержку оплаты, вместе с тем Gasum не обязали рассчитываться в рублях. Стороны продолжили переговоры, но прийти к решению так и не удалось.Стоящее делоНадо сказать, что принципиальность Хельсинки дорого обошлась гражданам. В 2021 году Россия обеспечивала более 90 процентов потребления природного газа Суоми. По разным оценкам, рост тарифов на электроэнергию составил от 106 до 353 процентов.Даже учитывая особенность местного ценообразования — заключение долгосрочных контрактов на фиксированную стоимость, позволившую некоторым жителям сэкономить, средняя цена для домашних хозяйств выросла на 142 процента, для хозяйств с электрическим потреблением — на 106 процентов. Бессрочные контракты подорожали на 353 процента для обычных домохозяйств и на 131 процент для новых домов с электрическим отоплением, сообщает Энергетическое агентство Финляндии. Средняя стоимость за мегаватт-час в прошлом году достигла небывалых 154 евро, что на 113 процентов дороже, чем в 2021 году.Ассоциация потребителей заявляет, что большая часть жителей столкнулась с финансовыми трудностями из-за непомерных счетов на энергию и надеется на решение правительства компенсировать часть стоимости.Очевидно, Финляндия, как и многие европейские страны, возлагает серьезные надежды на СПГ. В этом случае Gasum решила действовать более практично и продолжить сотрудничество с "Газпромом". Контракт с российским поставщиком предусматривает штраф за нарушение обязательств. "Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", — сказала директор по коммуникациям Ольга Вяйсянен. Так что на текущий момент импорт СПГ в страну продолжается.
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РИА Новости
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экономика, финляндия, хельсинки, россия, газпром, gasum, жкх, природный газ, спг
Экономика, Финляндия, Хельсинки, Россия, Газпром, Gasum, ЖКХ, Природный газ, СПГ

Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии

© Depositphotos.com / nblxerВетрогенераторы в Финляндии
Ветрогенераторы в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Depositphotos.com / nblxer
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Финская энергетическая госкомпания Gasum и "Газпромом" не договорились о способе оплаты. Долгосрочный контракт на поставку "голубого топлива" расторгли. Речь идет только о трубопроводном газе, договоренности по СПГ пока остаются в силе.

Принцип дороже всего

Несмотря на проблемы в энергетическом секторе, государственная компания Gasum предпочла отказаться от долгосрочного контракта с Россией, но не платить по обязательствам в рублях. "Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом", — говорится в пресс-релизе компании. Договор считается расторгнутым с 22 мая 2023 года.
В марте прошлого года Владимир Путин объявил, что в связи с санкционным давлением расчеты за газ с "недружественными странами" должны осуществляться в национальной валюте. Однако многие западные партнеры сочли такое требование неприемлемым. Так, Gasum заявила, что оно нарушает условия контракта, где в качестве валюты оплаты указан евро, и обратилась в арбитражный суд.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник центрально-европейского газового хаба в Баумгартене
Решение по делу было вынесено в ноябре 2022-го. С финской компании была взыскана задолженность более 300 миллионов евро за поставки газа, неисполнение обязательств и задержку оплаты, вместе с тем Gasum не обязали рассчитываться в рублях. Стороны продолжили переговоры, но прийти к решению так и не удалось.

Стоящее дело

Надо сказать, что принципиальность Хельсинки дорого обошлась гражданам. В 2021 году Россия обеспечивала более 90 процентов потребления природного газа Суоми. По разным оценкам, рост тарифов на электроэнергию составил от 106 до 353 процентов.
Даже учитывая особенность местного ценообразования — заключение долгосрочных контрактов на фиксированную стоимость, позволившую некоторым жителям сэкономить, средняя цена для домашних хозяйств выросла на 142 процента, для хозяйств с электрическим потреблением — на 106 процентов. Бессрочные контракты подорожали на 353 процента для обычных домохозяйств и на 131 процент для новых домов с электрическим отоплением, сообщает Энергетическое агентство Финляндии. Средняя стоимость за мегаватт-час в прошлом году достигла небывалых 154 евро, что на 113 процентов дороже, чем в 2021 году.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСтарт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром в Татарстане - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО "Газпром" в Татарстане
Ассоциация потребителей заявляет, что большая часть жителей столкнулась с финансовыми трудностями из-за непомерных счетов на энергию и надеется на решение правительства компенсировать часть стоимости.
Очевидно, Финляндия, как и многие европейские страны, возлагает серьезные надежды на СПГ. В этом случае Gasum решила действовать более практично и продолжить сотрудничество с "Газпромом". Контракт с российским поставщиком предусматривает штраф за нарушение обязательств. "Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", — сказала директор по коммуникациям Ольга Вяйсянен. Так что на текущий момент импорт СПГ в страну продолжается.
 
ЭкономикаФинляндияХельсинкиРоссияГазпромGasumЖКХПриродный газСПГ
 
 
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