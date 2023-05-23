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Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии

Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии - РИА Новости, 23.05.2023

Сами напросились. Россия нанесла еще один удар по Финляндии

Финская энергетическая госкомпания Gasum и "Газпромом" не договорились о способе оплаты. Долгосрочный контракт на поставку "голубого топлива" расторгли. Речь... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:17

2023-05-23T13:17

2023-05-23T13:24

экономика

финляндия

хельсинки

россия

газпром

gasum

жкх

природный газ

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Финская энергетическая госкомпания Gasum и "Газпромом" не договорились о способе оплаты. Долгосрочный контракт на поставку "голубого топлива" расторгли. Речь идет только о трубопроводном газе, договоренности по СПГ пока остаются в силе.Принцип дороже всегоНесмотря на проблемы в энергетическом секторе, государственная компания Gasum предпочла отказаться от долгосрочного контракта с Россией, но не платить по обязательствам в рублях. "Стороны не смогли разрешить ситуацию в течение срока, определенного арбитражным судом", — говорится в пресс-релизе компании. Договор считается расторгнутым с 22 мая 2023 года.В марте прошлого года Владимир Путин объявил, что в связи с санкционным давлением расчеты за газ с "недружественными странами" должны осуществляться в национальной валюте. Однако многие западные партнеры сочли такое требование неприемлемым. Так, Gasum заявила, что оно нарушает условия контракта, где в качестве валюты оплаты указан евро, и обратилась в арбитражный суд.Решение по делу было вынесено в ноябре 2022-го. С финской компании была взыскана задолженность более 300 миллионов евро за поставки газа, неисполнение обязательств и задержку оплаты, вместе с тем Gasum не обязали рассчитываться в рублях. Стороны продолжили переговоры, но прийти к решению так и не удалось.Стоящее делоНадо сказать, что принципиальность Хельсинки дорого обошлась гражданам. В 2021 году Россия обеспечивала более 90 процентов потребления природного газа Суоми. По разным оценкам, рост тарифов на электроэнергию составил от 106 до 353 процентов.Даже учитывая особенность местного ценообразования — заключение долгосрочных контрактов на фиксированную стоимость, позволившую некоторым жителям сэкономить, средняя цена для домашних хозяйств выросла на 142 процента, для хозяйств с электрическим потреблением — на 106 процентов. Бессрочные контракты подорожали на 353 процента для обычных домохозяйств и на 131 процент для новых домов с электрическим отоплением, сообщает Энергетическое агентство Финляндии. Средняя стоимость за мегаватт-час в прошлом году достигла небывалых 154 евро, что на 113 процентов дороже, чем в 2021 году.Ассоциация потребителей заявляет, что большая часть жителей столкнулась с финансовыми трудностями из-за непомерных счетов на энергию и надеется на решение правительства компенсировать часть стоимости.Очевидно, Финляндия, как и многие европейские страны, возлагает серьезные надежды на СПГ. В этом случае Gasum решила действовать более практично и продолжить сотрудничество с "Газпромом". Контракт с российским поставщиком предусматривает штраф за нарушение обязательств. "Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", — сказала директор по коммуникациям Ольга Вяйсянен. Так что на текущий момент импорт СПГ в страну продолжается.

финляндия

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экономика, финляндия, хельсинки, россия, газпром, gasum, жкх, природный газ, спг