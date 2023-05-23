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Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами
Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами - РИА Новости, 23.05.2023
Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами
Необходимо обратиться в таможенную службу и ФСБ для организации более тщательного контроля за въезжающими в РФ фурами из Европы, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:29
2023-05-23T14:29
2023-05-23T14:29
россия
европа
султан хамзаев
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
единая россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Необходимо обратиться в таможенную службу и ФСБ для организации более тщательного контроля за въезжающими в РФ фурами из Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (фракция "Единая Россия"). Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты к правительству России с предложением исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по РФ, а также исключить возможность их заправки по розничным ценам в России. "С учетом возможных провокаций после принятых решений Госдумы считаю, что следует обратиться в таможенную службу и ФСБ для более тщательного и бдительного контроля за фурами, которые въезжают на территорию нашей страны из Европы", - сказал Хамзаев.
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россия, европа, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия
Россия, Европа, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Единая Россия
Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами
Депутат Госдумы Хамзаев призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Необходимо обратиться в таможенную службу и ФСБ для организации более тщательного контроля за въезжающими в РФ фурами из Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (фракция "Единая Россия").
Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты к правительству России с предложением исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по РФ, а также исключить возможность их заправки по розничным ценам в России.
"С учетом возможных провокаций после принятых решений Госдумы считаю, что следует обратиться в таможенную службу и ФСБ для более тщательного и бдительного контроля за фурами, которые въезжают на территорию нашей страны из Европы", - сказал Хамзаев.
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