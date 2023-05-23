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Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами

Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами - РИА Новости, 23.05.2023

Депутат Госдумы призвал усилить контроль за въезжающими из Европы фурами

Необходимо обратиться в таможенную службу и ФСБ для организации более тщательного контроля за въезжающими в РФ фурами из Европы, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:29

2023-05-23T14:29

2023-05-23T14:29

россия

европа

султан хамзаев

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

единая россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Необходимо обратиться в таможенную службу и ФСБ для организации более тщательного контроля за въезжающими в РФ фурами из Европы, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев (фракция "Единая Россия"). Ранее Госдума на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты к правительству России с предложением исключить выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками по РФ, а также исключить возможность их заправки по розничным ценам в России. "С учетом возможных провокаций после принятых решений Госдумы считаю, что следует обратиться в таможенную службу и ФСБ для более тщательного и бдительного контроля за фурами, которые въезжают на территорию нашей страны из Европы", - сказал Хамзаев.

https://ria.ru/20230220/gruzoviki-1853238155.html

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россия, европа, султан хамзаев, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), единая россия