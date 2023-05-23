https://ria.ru/20230523/flag-1873695572.html

В Донецке осквернение флага ДНР британскими репортерами назвали деградацией

В Донецке осквернение флага ДНР британскими репортерами назвали деградацией - РИА Новости, 23.05.2023

В Донецке осквернение флага ДНР британскими репортерами назвали деградацией

Осквернение британскими репортёрами флага ДНР во время их визита в украинский военный госпиталь свидетельствует о деградации западных ценностей, заявил РИА... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:26

2023-05-23T17:26

2023-05-23T17:28

донецкая народная республика

ростислав антонов

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происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Осквернение британскими репортёрами флага ДНР во время их визита в украинский военный госпиталь свидетельствует о деградации западных ценностей, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов. Ранее британская Telegraph сообщила, что ее журналисты по приглашению врачей наступали на лежащие на полу флаги ДНР в одном из украинских военных госпиталей на территории, которую контролирует Киев. "Прежде всего это характеризует то, что сотрудники этих СМИ, журналисты, которые, скажем так, исполняли свой долг, четко занимают определенную сторону. Если о позиции украинских журналистов мы всё знаем, то от западных журналистов мы по привычке все ещё ждём какой-то объективности. Все это говорит о полном разрушении и деградации всех столпов западной цивилизации", - говорит он. Международное право и принципы частной собственности - две основополагающие ценности западной цивилизации были попраны в последнее время, считает Антонов. "Международное право - за последние годы мы увидели, что его по факту нет. Существует только право силы, а не сила права (достаточно вспомнить унижения российских спортсменов, санкции без причины, трактовку международных соглашений так, как удобно, а не так, как было подписано, достаточно вспомнить Минские соглашения). Второе - частная собственность. Мы понимаем, что как таковой частной собственности больше нет. Это использование доллара как оружия, это и блокирование российских счетов, активов, изъятие их", - говорит Антонов. По его словам, инцидент в украинском военном госпитале демонстрирует деградацию и разрушение ещё одной западной ценности - понятия свободы слова и объективной журналистики, "чем так западные страны долгие годы гордились". По его словам, происходящее должно отрезвить тех, кто ещё верит "в незыблемость основ западной цивилизации". "Это важный штрих о том, с кем мы имеем дело, кто находится с той стороны. Это надо понимать и учитывать", - подытожил он.

https://ria.ru/20230511/vandalizm-1870939622.html

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донецкая народная республика, ростислав антонов, донецк, киев, происшествия