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Киев сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру финансирования страны - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/finansirovanie-1873754023.html
Киев сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру финансирования страны
Киев сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру финансирования страны - РИА Новости, 23.05.2023
Киев сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру финансирования страны
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во вторник начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T23:46
2023-05-23T23:46
специальная военная операция на украине
украина
киев
вена
мвф
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во вторник начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной, сообщили в Национальном банке Украины. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 31 марта одобрил выделение Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечается, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте. Впоследствии МВФ опубликовал 19 структурных пунктов (маяков), которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на указанную сумму. "Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, программа EFF)", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в телеграм-канале. Как сообщает регулятор, во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться выполнение Украиной обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах. Отмечается, что большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого просмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе. По данным нацбанка, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители Нацбанка, министерства финансов и других государственных органов.
https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html
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украина, киев, вена, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вена, МВФ, В мире
Киев сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру финансирования страны

Нацбанк Украины сообщил о старте миссии МВФ по пересмотру программы финансирования страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во вторник начала работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) с Украиной, сообщили в Национальном банке Украины.
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 31 марта одобрил выделение Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечается, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте. Впоследствии МВФ опубликовал 19 структурных пунктов (маяков), которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на указанную сумму.
"Начала работу миссия Международного валютного фонда с целью проведения первого пересмотра совместной программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, программа EFF)", - говорится в сообщении Нацбанка Украины в телеграм-канале.
Как сообщает регулятор, во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться выполнение Украиной обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике. Речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах. Отмечается, что большинство структурных маяков, предусмотренных программой EFF, которые Украина должна была выполнить до первого просмотра, уже реализованы или находятся на финальном этапе.
По данным нацбанка, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители Нацбанка, министерства финансов и других государственных органов.
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