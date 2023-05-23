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Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи

Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи - РИА Новости, 23.05.2023

Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи

Первый инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" завершился в Сочинском государственном цирке в понедельник, сообщили в РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:07

2023-05-23T14:07

2023-05-23T14:07

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первый инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" завершился в Сочинском государственном цирке в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка". "В Сочи завершился двухдневный инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей". В гала-концерте приняли участие лучшие номера, прошедшие конкурсный отбор. 130 участников, 8 номинаций и 11 призеров Фестиваля: зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как необыкновенные дети творят обыкновенные чудеса и показывают настоящий, зрелищный цирк!", - говорится в сообщении. По словам директора Сочинского государственного цирка Натальи Шульги, которую цитирует пресс-служба, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют неограниченные интересы, стремления и силы для преодоления трудностей. "Они мечтают, размышляют на серьезные темы и очень сильно любят жизнь! Все сегодняшние участники - не просто стали победителями в своих номинациях, они завоевали наши сердца", - отметила директор. Почетными гостями церемонии закрытия Фестиваля, говорится в пресс-релизе, стали директора всех филиалов компании "Росгосцирк" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Уже сегодня фестиваль объединил 130 городов, приглашает гостей из разных стран и с гордостью носит звание международного. Гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поздравил победителей и выразил слова благодарности всего циркового сообщества за ту важную работу, которую делают педагоги и наставники особенных детей, обучающихся в цирковых студиях России.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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