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Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи
Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи - РИА Новости, 23.05.2023
Первый цирковой фестиваль для детей с ОВЗ завершился в Сочи
Первый инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" завершился в Сочинском государственном цирке в понедельник, сообщили в РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:07
2023-05-23T14:07
2023-05-23T14:07
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первый инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" завершился в Сочинском государственном цирке в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка". "В Сочи завершился двухдневный инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей". В гала-концерте приняли участие лучшие номера, прошедшие конкурсный отбор. 130 участников, 8 номинаций и 11 призеров Фестиваля: зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как необыкновенные дети творят обыкновенные чудеса и показывают настоящий, зрелищный цирк!", - говорится в сообщении. По словам директора Сочинского государственного цирка Натальи Шульги, которую цитирует пресс-служба, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют неограниченные интересы, стремления и силы для преодоления трудностей. "Они мечтают, размышляют на серьезные темы и очень сильно любят жизнь! Все сегодняшние участники - не просто стали победителями в своих номинациях, они завоевали наши сердца", - отметила директор. Почетными гостями церемонии закрытия Фестиваля, говорится в пресс-релизе, стали директора всех филиалов компании "Росгосцирк" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Уже сегодня фестиваль объединил 130 городов, приглашает гостей из разных стран и с гордостью носит звание международного. Гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поздравил победителей и выразил слова благодарности всего циркового сообщества за ту важную работу, которую делают педагоги и наставники особенных детей, обучающихся в цирковых студиях России.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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социальный навигатор, сн_образование, образование, образование - общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Образование, Образование - Общество
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Первый инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей" завершился в Сочинском государственном цирке в понедельник, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка".
"В Сочи завершился двухдневный инклюзивный фестиваль циркового искусства "Обыкновенное чудо необыкновенных детей". В гала-концерте приняли участие лучшие номера, прошедшие конкурсный отбор. 130 участников, 8 номинаций и 11 призеров Фестиваля: зрители, затаив дыхание, наблюдали за тем, как необыкновенные дети творят обыкновенные чудеса и показывают настоящий, зрелищный цирк!", - говорится в сообщении.
По словам директора Сочинского государственного цирка Натальи Шульги, которую цитирует пресс-служба, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют неограниченные интересы, стремления и силы для преодоления трудностей.
"Они мечтают, размышляют на серьезные темы и очень сильно любят жизнь! Все сегодняшние участники - не просто стали победителями в своих номинациях, они завоевали наши сердца", - отметила директор.
Почетными гостями церемонии закрытия Фестиваля, говорится в пресс-релизе, стали директора всех филиалов компании "Росгосцирк" от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Уже сегодня фестиваль объединил 130 городов, приглашает гостей из разных стран и с гордостью носит звание международного.
Гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков, слова которого приводятся в пресс-релизе, поздравил победителей и выразил слова благодарности всего циркового сообщества за ту важную работу, которую делают педагоги и наставники особенных детей, обучающихся в цирковых студиях России.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.