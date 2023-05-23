https://ria.ru/20230523/f16-1873553656.html

Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16

Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 23.05.2023

Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16

Нидерланды ждут "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:35

2023-05-23T10:35

2023-05-23T10:57

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды ждут "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии."Мы работаем над определением сроков для начала обучения (украинских пилотов на (F-16), и мы считаем важным начать обучение как можно скорее, но нам нужен "зелёный свет" от Вашингтона", - сказала Оллонгрен журналистам в Брюсселе, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией."Первый шаг - это обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей (Украине - ред.), но это уже следующий этап… Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками, со странами, у которых есть доступные F-16, этот следующий шаг. Но в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о возможных поставках F-16 Украине.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16.В понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что украинских пилотов в скором времени начнут обучать управлению F-16.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

нидерланды

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, сша, украина, f-16