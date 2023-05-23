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Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:35 23.05.2023 (обновлено: 10:57 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/f16-1873553656.html
Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16
Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16
Нидерланды ждут "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:35
2023-05-23T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
сша
украина
f-16
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды ждут "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии."Мы работаем над определением сроков для начала обучения (украинских пилотов на (F-16), и мы считаем важным начать обучение как можно скорее, но нам нужен "зелёный свет" от Вашингтона", - сказала Оллонгрен журналистам в Брюсселе, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией.&quot;Первый шаг - это обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей (Украине - ред.), но это уже следующий этап… Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками, со странами, у которых есть доступные F-16, этот следующий шаг. Но в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке&quot;, - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о возможных поставках F-16 Украине.Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16.В понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что украинских пилотов в скором времени начнут обучать управлению F-16.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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в мире, нидерланды, сша, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, США, Украина, F-16
Нидерланды ждут сигнала от США для обучения украинских пилотов на F-16

Глава Минобороны Оллонгрен: Нидерланды ждут сигнала США для обучения пилотов ВСУ на F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды ждут "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.
«
"Мы работаем над определением сроков для начала обучения (украинских пилотов на (F-16), и мы считаем важным начать обучение как можно скорее, но нам нужен "зелёный свет" от Вашингтона", - сказала Оллонгрен журналистам в Брюсселе, трансляция ведется на сайте Еврокомиссии.
Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией.
«

"Первый шаг - это обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей (Украине - ред.), но это уже следующий этап… Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками, со странами, у которых есть доступные F-16, этот следующий шаг. Но в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке", - сказала Оллонгрен журналистам в ответ на вопрос о возможных поставках F-16 Украине.

Ранее газета Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16.
В понедельник глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что украинских пилотов в скором времени начнут обучать управлению F-16.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыСШАУкраинаF-16
 
 
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