https://ria.ru/20230523/f16-1873548565.html

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16 - РИА Новости, 23.05.2023

Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16

Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов пилотированию истребителей F-16, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:12

2023-05-23T10:12

2023-05-23T13:27

в мире

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f-16

жозеп боррель

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов пилотированию истребителей F-16, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша", — сказал он.По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше"."Двери открыты для поставок <…> Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит", — заключил Боррель.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. По словам его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Сам Байден отметил, что не ожидает участия истребителей в контрнаступлении, которое украинские власти обещают в ближайшее время, но Украина получит их, если достигнет успехов в краткосрочной перспективе.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, f-16, жозеп боррель, евросоюз, нато, вооруженные силы украины