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Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 23.05.2023 (обновлено: 13:27 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/f16-1873548565.html
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16
Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов пилотированию истребителей F-16, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:12
2023-05-23T13:27
в мире
украина
f-16
жозеп боррель
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов пилотированию истребителей F-16, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.&quot;Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша&quot;, — сказал он.По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше".&quot;Двери открыты для поставок &lt;…&gt; Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит&quot;, — заключил Боррель.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. По словам его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Сам Байден отметил, что не ожидает участия истребителей в контрнаступлении, которое украинские власти обещают в ближайшее время, но Украина получит их, если достигнет успехов в краткосрочной перспективе.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
https://ria.ru/20230520/istrebiteli-1872983667.html
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в мире, украина, f-16, жозеп боррель, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, F-16, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Боррель заявил о начале подготовки украинских пилотов для F-16

Боррель: несколько стран, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для F-16

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Некоторые страны Евросоюза уже начали обучать украинских пилотов пилотированию истребителей F-16, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«

"Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начали подготовку, это, к примеру, Польша", — сказал он.

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По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше".
«

"Двери открыты для поставок <…> Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит", — заключил Боррель.

О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. По словам его помощника по нацбезопасности Джейка Салливана, по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву. Сам Байден отметил, что не ожидает участия истребителей в контрнаступлении, которое украинские власти обещают в ближайшее время, но Украина получит их, если достигнет успехов в краткосрочной перспективе.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаF-16Жозеп БоррельЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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