https://ria.ru/20230523/f-16-1873703362.html

В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины

В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины - РИА Новости, 23.05.2023

В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины

Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться, к ней присоединятся новые страны, заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:43

2023-05-23T17:43

2023-05-23T17:56

специальная военная операция на украине

украина

нидерланды

сша

владимир зеленский

министерство обороны сша

нато

f-16

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться, к ней присоединятся новые страны, заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. "Теперь, когда США дали добро на обучение украинских пилотов, очевидно, что к коалиции присоединятся и другие страны", - цитирует министра, которая находится в Брюсселе, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В настоящее время в коалицию по истребителям F-16 для Украины входят Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Дания. Ранее Оллонгрен сообщила, что Нидерланды обсудят со странами, у которых есть истребители F-16, их возможную поставку Украине, но этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Она отметила, что первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.

https://ria.ru/20230523/f-16-1873568563.html

украина

нидерланды

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украина, нидерланды, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, f-16, g7