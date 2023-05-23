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В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 23.05.2023 (обновлено: 17:56 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/f-16-1873703362.html
В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины
В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины
Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться, к ней присоединятся новые страны, заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:43
2023-05-23T17:56
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
нато
f-16
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться, к ней присоединятся новые страны, заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. "Теперь, когда США дали добро на обучение украинских пилотов, очевидно, что к коалиции присоединятся и другие страны", - цитирует министра, которая находится в Брюсселе, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В настоящее время в коалицию по истребителям F-16 для Украины входят Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Дания. Ранее Оллонгрен сообщила, что Нидерланды обсудят со странами, у которых есть истребители F-16, их возможную поставку Украине, но этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Она отметила, что первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
https://ria.ru/20230523/f-16-1873568563.html
украина
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украина, нидерланды, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато, f-16, g7
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО, F-16, G7
В Минобороны Нидерландов допустили расширение коалиции по F-16 для Украины

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен: коалиция по F-16 для Украины может расшириться

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель F-16s
Истребитель F-16s - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель F-16s. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Коалиция по истребителям F-16 для Украины может расшириться, к ней присоединятся новые страны, заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
"Теперь, когда США дали добро на обучение украинских пилотов, очевидно, что к коалиции присоединятся и другие страны", - цитирует министра, которая находится в Брюсселе, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
В настоящее время в коалицию по истребителям F-16 для Украины входят Нидерланды, Великобритания, Бельгия и Дания.
Ранее Оллонгрен сообщила, что Нидерланды обсудят со странами, у которых есть истребители F-16, их возможную поставку Украине, но этот вопрос сейчас не стоит на повестке дня. Она отметила, что первый шаг - обучение пилотов управлению F-16, второй шаг - рассмотрение возможности отправки самих истребителей Украине, однако ко второму шагу можно будет перейти только после реализации первого.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерландыСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАНАТОF-16G7
 
 
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