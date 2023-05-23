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Польша выразила готовность начать обучение украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
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16:55 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/f-16-1873685665.html
Польша выразила готовность начать обучение украинских пилотов на F-16
Польша выразила готовность начать обучение украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 23.05.2023
Польша выразила готовность начать обучение украинских пилотов на F-16
Польша готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:55
2023-05-23T16:55
украина
в мире
мариуш блащак
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что не готовы передавать Украине свои F-16. При этом Польша уже передала Украине 14 самолетов МиГ-29. "Мы готовы. Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, но мы готовы такое обучение проводить. Я предложил, чтобы такого рода обучение было введено в обучающую миссию ЕС, которая ведется в Польше", - сказал Блащак. Он не уточнил, когда Польша может начать такое обучение. "Когда начнем такое обучение, тогда проинформируем о подробностях", - сказал министр. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/istrebiteli-1873469230.html
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украина, в мире, мариуш блащак, польша, f-16, нато, сша
Украина, В мире, Мариуш Блащак, Польша, F-16, НАТО, США
Польша выразила готовность начать обучение украинских пилотов на F-16

Министр обороны Польши Блащак: страна готова начать обучение украинских пилотов на F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Польша готова начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что не готовы передавать Украине свои F-16. При этом Польша уже передала Украине 14 самолетов МиГ-29.
«
"Мы готовы. Польская сторона готова обучать пилотов на самолетах F-16. Такое обучение еще не началось, но мы готовы такое обучение проводить. Я предложил, чтобы такого рода обучение было введено в обучающую миссию ЕС, которая ведется в Польше", - сказал Блащак.
Он не уточнил, когда Польша может начать такое обучение. "Когда начнем такое обучение, тогда проинформируем о подробностях", - сказал министр.
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22 мая, 17:42
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада, поставляя вооружения Украине, все больше оказываются вовлеченными в конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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