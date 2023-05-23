https://ria.ru/20230523/f-16-1873623852.html

В Киеве заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось

В Киеве заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось - РИА Новости, 23.05.2023

В Киеве заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 еще не началось

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, заявил во вторник советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

2023-05-23T14:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 еще не началось, заявил во вторник советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран союза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для работы на истребителях F-16. "Еще продолжается процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов в странах еще нет", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что опровергать информацию о начале обучения пилотов ему приходилось неоднократно, чтобы не было "никаких лишних надежд". Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230523/istrebiteli-1873541279.html

https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html

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украина, россия, сергей лавров, жозеп боррель, сша, министерство обороны сша, нато, евросоюз, f-16