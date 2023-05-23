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Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 23.05.2023 (обновлено: 13:52 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/f-16-1873603172.html
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:31
2023-05-23T13:52
специальная военная операция на украине
киев
f-16
украина
россия
дмитрий медведев
сергей лавров
владимир зеленский
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному – к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта", - сказал Медведев, комментируя поставку истребителей F-16 Киеву."Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом", - подчеркнул он.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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киев, f-16, украина, россия, дмитрий медведев, сергей лавров, владимир зеленский, нато, пентагон, g7
Специальная военная операция на Украине, Киев, F-16, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО, Пентагон, G7
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине

Медведев: поставки более разрушительного оружия Киеву повышают риски ядерного апокалипсиса

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному – к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта", - сказал Медведев, комментируя поставку истребителей F-16 Киеву.
"Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом", - подчеркнул он.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеКиевF-16УкраинаРоссияДмитрий МедведевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТОПентагонG7
 
 
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