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Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:31
2023-05-23T13:31
2023-05-23T13:52
специальная военная операция на украине
киев
f-16
украина
россия
дмитрий медведев
сергей лавров
владимир зеленский
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Все действия, направленные на укрепление военной составляющей киевского режима в конечном счёте ведут только к одному – к увеличению количества жертв и к затягиванию военного конфликта", - сказал Медведев, комментируя поставку истребителей F-16 Киеву."Поэтому чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом", - подчеркнул он.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хотел, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html
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Медведев увидел угрозу ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Украине
Медведев: поставки более разрушительного оружия Киеву повышают риски ядерного апокалипсиса