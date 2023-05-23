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Непальский шерпа в 28-й раз покорил Эверест
Непальский шерпа в 28-й раз покорил Эверест - РИА Новости, 23.05.2023
Непальский шерпа в 28-й раз покорил Эверест
Непальский проводник-шерпа Ками Рита во вторник в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира - Эверест, установив новый мировой рекорд по числу подъемов на гору,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:35
2023-05-23T09:35
2023-05-23T09:35
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Непальский проводник-шерпа Ками Рита во вторник в 28-й раз покорил высочайшую вершину мира - Эверест, установив новый мировой рекорд по числу подъемов на гору, сообщает компания-организатор восхождения Seven Summit Treks в Twitter. "Сегодня утром Ками Рита Шерпа в невероятный 28-й раз успешно поднялся на Эверест", - сообщает компания. Отмечается, что прошлый рекорд в 27 подъемов тоже установил Ками Рита, поднявшись на гору 17 мая. Ему также принадлежат предыдущие рекорды в 22, 23 и 24 восхождения. Первое восхождение на высочайшую вершину было совершено 29 мая 1953 года шерпой Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.
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в мире, непал
Непальский шерпа в 28-й раз покорил Эверест
Непальский шерпа Ками Рита в 28-й раз покорил Эверест и установил новый мировой рекорд