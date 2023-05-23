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Путин направил приветствие участникам конгресса эндокринологов - РИА Новости, 23.05.2023
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11:29 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/endokrinologi-1873566181.html
Путин направил приветствие участникам конгресса эндокринологов
Путин направил приветствие участникам конгресса эндокринологов - РИА Новости, 23.05.2023
Путин направил приветствие участникам конгресса эндокринологов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Национального конгресса эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:29
2023-05-23T11:29
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Национального конгресса эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" отметил, что форум позволяет специалистам "сверить часы" и обменяться накопленным опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас по случаю открытия конгресса. Считаю важным, что Российская ассоциация эндокринологов традиционно собирает в Москве практикующих врачей, ведущих учёных, эндокринологов, в том числе детских, генетиков из всех регионов нашей страны и ряда зарубежных государств. Ваши встречи позволяют на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных, требующих приоритетного внимания проблем, "сверить часы" и обменяться накопленным опытом", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что сейчас отечественное здравоохранение переживает период кардинальных перемен, связанных с разработкой современных, инновационных технологий, а также впечатляющими результатами научных исследований и развитием персонализированной медицины. "Эти достижения позволяют добиться существенного прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения эндокринных заболеваний, значительно повысить качество и доступность оказания специализированной медицинской помощи", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что конгресс пройдёт успешно, а его решения и рекомендации будут содействовать консолидации специалистов, активному внедрению передовых медицинских практик и совершенствованию деятельности российской эндокринологической службы.
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам конгресса эндокринологов

Путин: конгресс эндокринологов позволяет специалистам обменяться накопленным опытом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и организаторам Национального конгресса эндокринологов "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение" отметил, что форум позволяет специалистам "сверить часы" и обменяться накопленным опытом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас по случаю открытия конгресса. Считаю важным, что Российская ассоциация эндокринологов традиционно собирает в Москве практикующих врачей, ведущих учёных, эндокринологов, в том числе детских, генетиков из всех регионов нашей страны и ряда зарубежных государств. Ваши встречи позволяют на высоком экспертном уровне обсудить широкий круг актуальных, требующих приоритетного внимания проблем, "сверить часы" и обменяться накопленным опытом", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что сейчас отечественное здравоохранение переживает период кардинальных перемен, связанных с разработкой современных, инновационных технологий, а также впечатляющими результатами научных исследований и развитием персонализированной медицины.
«
"Эти достижения позволяют добиться существенного прогресса в вопросах профилактики, диагностики и лечения эндокринных заболеваний, значительно повысить качество и доступность оказания специализированной медицинской помощи", - добавил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что конгресс пройдёт успешно, а его решения и рекомендации будут содействовать консолидации специалистов, активному внедрению передовых медицинских практик и совершенствованию деятельности российской эндокринологической службы.
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