https://ria.ru/20230523/ekonomika-1873744825.html

Эксперты из России и Африки обсудили экономические перспективы

Эксперты из России и Африки обсудили экономические перспективы - РИА Новости, 23.05.2023

Эксперты из России и Африки обсудили экономические перспективы

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Африка: перспективы экономического... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T21:31

2023-05-23T21:31

2023-05-23T21:31

африка

россия

юар

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институт стран азии и африки

высшая школа экономики (вшэ)

брикс

новости агентства

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Африка: перспективы экономического сотрудничества". В дискуссии приняли участие директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов, директор Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Андрей Маслов, доцент Исторического факультета Самарского университета имени С.П. Королева Александр Бельцер, исполнительный директор Института глобального диалога Филани Мтембу (ЮАР), директор Высшей школы бизнеса Университета Замбии, экс-президент Экономической ассоциации Замбии Лубинда Хаабазока, руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Тундэ Аджилейе (Нигерия), а также доцент кафедры экономики и финансов Университета Свободного государства Севиас Гувуриро (ЮАР).Говоря о формировании компетенций экспертно-аналитических кадров в области российско-африканского взаимодействия, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов отметил: "Активный разворот к Африке требует подготовки совсем иного типа специалистов, которые могли бы работать непосредственно и с экономикой, и с современными политическими и экономическими элитами, и, самое главное, понимали бы, что Африка – это не просто один большой континент, это действительно сочетание очень многих национальных, этнических, религиозных и языковых традиций". Кроме того, в рамках специальной программы ИСАА МГУ с начала нового учебного года как минимум в четырёх московских школах будет преподаваться суахили и амхарский язык.Исполнительный директор Института глобального диалога Филани Мтембу подчеркнул роль развития двусторонних проектов в сфере сельского хозяйства и продовольствия: "Я думаю, что для России и Африки будет важно рассмотреть не только механизмы торговли минералами и ресурсами, находящимися на африканском континенте, но и найти механизмы привлечения российских инвестиций, а также создания совместных предприятий".Директор Высшей школы бизнеса Университета Замбии Лубинда Хаабазока высказался о роли доллара в современном мире: "Бреттон-Вудская экономическая система, которая была создана в 1944 году, не позволяет Африке развиваться. Мы очень зависимы от доллара, но при этом мы не торгуем с Америкой. То есть, если смотреть с позиции логики, мы не получаем эти доллары, чтобы дальше торговать с другими странами. Даже торговля между соседними Замбией и ЮАР происходит в долларах. Это какой-то абсурд. Поэтому нужно делать так, чтобы БРИКС поскорее разработал альтернативную международную валютную систему".Андрей Маслов, представляя актуальные исследования ВШЭ по теме цифровой трансформации государственного управления в Африке, отметил: "Проблема голода в таких странах, как Эфиопия, в значительной мере может быть решена через умное управление системой продовольственной безопасности на территории этой страны". Эксперт добавил, что на базе НИУ ВШЭ идёт разработка программы профессиональной подготовки в области цифрового госуправления для африканских чиновников.Руководитель исследований аналитического центра SBM Intelligence Тундэ Аджилейе подчеркнул, что исторически Россия была одной из тех стран, куда африканская элита отправлялась для получения образования, заметив, что и сейчас России и Африке необходимо возобновить образовательные обмены. Кроме того, по мнению эксперта, важно интенсифицировать сотрудничество в области сельского хозяйства, энергетики и инвестиций.Доцент Исторического факультета Самарского университета имени С.П. Королева Александр Бельцер призвал африканские страны также интенсивнее инвестировать в российскую экономику: "Мы много говорили о перспективах инвестиций в Африку, но также справедлив и обратный призыв. Тем более, что такие примеры уже есть".Доцент кафедры экономики и финансов Университета Свободного государства Севиас Гувуриро проанализировал происходящее изменение существующего мирового порядка и подчеркнул особую роль БРИКС в отношениях России и ЮАР.Дискуссия стала частью цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".

https://ria.ru/20230518/afrika-1872575999.html

https://ria.ru/20230523/krizis-1873609860.html

https://ria.ru/20230523/briks-1873523374.html

https://ria.ru/20230413/it-1865114656.html

африка

россия

юар

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африка, россия, юар, андрей маслов, институт стран азии и африки, высшая школа экономики (вшэ), брикс, новости агентства