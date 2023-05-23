https://ria.ru/20230523/ekologiya-1873518015.html

Аллея премии "Экология – дело каждого" появилась в деревне Федора Конюхова

Аллея премии "Экология – дело каждого" появилась в деревне Федора Конюхова - РИА Новости, 23.05.2023

Аллея премии "Экология – дело каждого" появилась в деревне Федора Конюхова

Плодовая аллея из 100 деревьев, посвященная премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", появилась в деревне известного российского путешественника Федора РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:00

2023-05-23T10:00

2023-05-23T10:00

россия

федор конюхов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

тульская область

городское хозяйство москвы

экология

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Плодовая аллея из 100 деревьев, посвященная премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого", появилась в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова, сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого".Торжественная высадка состоялась с участием активных участников и призеров Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора. Экологический сад из черешен, слив и яблонь оставит долгую память у всех посетителей и жителей уникальной деревни Конюхова в Тульской области.Всего в этом году по всей России в рамках премии "Экология – дело каждого" высажено свыше 2 тысяч деревьев. Впервые по итогам второго сезона проекта был составлен рейтинг самых активных образовательных учреждений по числу участников. В результате порядка 200 учреждений получили сертификаты на высадку саженцев, которая прошла на территории школ в рамках масштабной всероссийской акции в апреле – мае текущего года. Высадку осуществили все территориальные органы Росприроднадзора совместно с образовательными учреждениями."Важно высаживать деревья, заботиться о животных, быть рядом с природой и помогать ей. Премия "Экология – дело каждого" стала настоящим символом добрых экологических инициатив и их поддержки. Это очень нужная инициатива Росприроднадзора обрела огромный масштаб – 39 стран приняли участие в ней за два года. Так держать! Я вхожу в состав жюри премии и буду с большим удовольствием смотреть ваши работы. Участвовать могут с этого года не только дети, но и взрослые, как я, кому тема сохранения окружающей среды очень важна. Сегодня мы не только высадили аллею премии Росприроднадзора, но и выпустили бельчат, дети привезли кормушки. Спасибо, ребятам! Бережное отношение к природе начинается с малого", – прокомментировал Фёдор Конюхов, слова которого приводит пресс-центр.Росприроднадзор учредил премию 31 марта 2021 года. Она ежегодно присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два года поступило более 55 тысяч заявок от участников из 39 стран, включая Россию, в которой участниками проекта стали дети из всех 89 регионов. География премии охватила 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. Победителей и призеров ждут смартфоны, планшеты, умные колонки, путевки в ВДЦ "Орлёнок" и на Черное море, обучающие курсы и другие призы. Заявки на третий сезон премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте премии.

https://ria.ru/20230522/shary-1873492758.html

https://ria.ru/20230504/vyrubka-1869724545.html

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россия, федор конюхов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), тульская область, городское хозяйство москвы, экология