https://ria.ru/20230523/drg-1873735848.html
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами
Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:31
2023-05-23T20:31
2023-05-23T20:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
алексей диденко (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами". "В СМИ прозвучали некие политические декларации и заявления диверсантов. Якобы это некое русское сопротивление. Мы такое уже проходили в годы ВОВ. Они называли себя Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова или просто "власовцы". Что-то подобное было в 1990-е и в начале 2000-х, когда такими же методами действовали боевики с Кавказа. И снова мы эту заразу успешно подавили. Так будет и с этими новоявленными террористами, фанатиками и наёмниками, чья единственная задача – сеять страх в России. Мы этих клоунов не боимся", - говорится в комментарии пресс-службы фракции ЛДПР в ГД, предоставленном агентству РИА Новости. Также он отметил, что не остается сомнений, что все ДРГ будут уничтожены. "Это вопрос времени и ювелирной работы наших военных", - добавил он. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html
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белгородская область, россия, алексей диденко (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Алексей Диденко (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами
Замглавы ЛДПР в Госдуме Диденко сравнил украинские ДРГ с власовцами и назвал клоунами
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами".
"В СМИ прозвучали некие политические декларации и заявления диверсантов. Якобы это некое русское сопротивление. Мы такое уже проходили в годы ВОВ. Они называли себя Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова или просто "власовцы". Что-то подобное было в 1990-е и в начале 2000-х, когда такими же методами действовали боевики с Кавказа. И снова мы эту заразу успешно подавили. Так будет и с этими новоявленными террористами, фанатиками и наёмниками, чья единственная задача – сеять страх в России. Мы этих клоунов не боимся", - говорится в комментарии пресс-службы фракции ЛДПР в ГД, предоставленном агентству РИА Новости.
Также он отметил, что не остается сомнений, что все ДРГ будут уничтожены.
"Это вопрос времени и ювелирной работы наших военных", - добавил он.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области
. СК РФ
сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ