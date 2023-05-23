Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/drg-1873735848.html
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами - РИА Новости, 23.05.2023
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами
Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами". РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:31
2023-05-23T20:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
алексей диденко (политик)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873732899_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85806ff1924a443651a8590b33958c20.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами". "В СМИ прозвучали некие политические декларации и заявления диверсантов. Якобы это некое русское сопротивление. Мы такое уже проходили в годы ВОВ. Они называли себя Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова или просто "власовцы". Что-то подобное было в 1990-е и в начале 2000-х, когда такими же методами действовали боевики с Кавказа. И снова мы эту заразу успешно подавили. Так будет и с этими новоявленными террористами, фанатиками и наёмниками, чья единственная задача – сеять страх в России. Мы этих клоунов не боимся", - говорится в комментарии пресс-службы фракции ЛДПР в ГД, предоставленном агентству РИА Новости. Также он отметил, что не остается сомнений, что все ДРГ будут уничтожены. "Это вопрос времени и ювелирной работы наших военных", - добавил он. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873732899_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cd08fea60e9030d3968b55056babae66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, алексей диденко (политик), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Алексей Диденко (политик), Следственный комитет России (СК РФ)
В ЛДПР сравнили украинские ДРГ с власовцами и назвали клоунами

Замглавы ЛДПР в Госдуме Диденко сравнил украинские ДРГ с власовцами и назвал клоунами

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР в ГД Алексей Диденко сравнил украинские ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, с власовцами и назвал их "клоунами".
"В СМИ прозвучали некие политические декларации и заявления диверсантов. Якобы это некое русское сопротивление. Мы такое уже проходили в годы ВОВ. Они называли себя Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова или просто "власовцы". Что-то подобное было в 1990-е и в начале 2000-х, когда такими же методами действовали боевики с Кавказа. И снова мы эту заразу успешно подавили. Так будет и с этими новоявленными террористами, фанатиками и наёмниками, чья единственная задача – сеять страх в России. Мы этих клоунов не боимся", - говорится в комментарии пресс-службы фракции ЛДПР в ГД, предоставленном агентству РИА Новости.
Также он отметил, что не остается сомнений, что все ДРГ будут уничтожены.
"Это вопрос времени и ювелирной работы наших военных", - добавил он.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Кадры с места уничтожения техники проникнувшей в Белгородскую область украинской ДРГ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Минобороны показало поврежденную технику с места уничтожения ДРГ
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияАлексей Диденко (политик)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала