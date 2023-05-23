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В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
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18:27 23.05.2023 (обновлено: 18:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/drg-1873712826.html
В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ
В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ
Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:27
2023-05-23T18:38
происшествия
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов."В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона сообщил об отмене режима контртеррористической операции (КТО), введенной накануне в целях обеспечения безопасности граждан после проникновения в регион украинских диверсантов.
https://ria.ru/20230523/evakuatsiya-1873712633.html
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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
Происшествия, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Здоровье - Общество
В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ

В Белгородской области 13 гражданских получили ранения из-за действий ДРГ

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
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"В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона сообщил об отмене режима контртеррористической операции (КТО), введенной накануне в целях обеспечения безопасности граждан после проникновения в регион украинских диверсантов.
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