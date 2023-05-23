https://ria.ru/20230523/drg-1873712826.html

В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ

В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023

В Белгородской области 13 человек были ранены из-за действий ДРГ

Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:27

2023-05-23T18:27

2023-05-23T18:38

происшествия

белгородская область

россия

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здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, им оказывается медицинская помощь, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов."В результате преступных действий ДРГ ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона сообщил об отмене режима контртеррористической операции (КТО), введенной накануне в целях обеспечения безопасности граждан после проникновения в регион украинских диверсантов.

https://ria.ru/20230523/evakuatsiya-1873712633.html

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происшествия, белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество