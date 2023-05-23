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ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 23.05.2023 (обновлено: 15:09 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/drg-1873613606.html
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:11
2023-05-23T15:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
грайворонский район
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны."Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Двадцать второго мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России", — говорится в сообщении.В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь вплоть до полной ликвидации, добавили в военном ведомстве.Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873618672.html
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россия
белгородская область
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Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
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россия, безопасность, белгородская область, грайворонский район, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Грайворонский район, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны.
"Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Двадцать второго мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России", — говорится в сообщении.
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В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь вплоть до полной ликвидации, добавили в военном ведомстве.
Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.
В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьГрайворонский районВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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