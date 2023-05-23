https://ria.ru/20230523/drg-1873613606.html
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:11
2023-05-23T14:11
2023-05-23T15:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
белгородская область
грайворонский район
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873620238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a4e5a7039b57c0f9c0bba4f2a0f7859.jpg
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны."Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Двадцать второго мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России", — говорится в сообщении.В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь вплоть до полной ликвидации, добавили в военном ведомстве.Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873618672.html
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873593427.html
россия
белгородская область
грайворонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873620238_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48df51e32c1a8815a3d01e9874e5fe81.jpg
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
2023-05-23T14:11
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, белгородская область, грайворонский район, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Грайворонский район, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область
Минобороны: более 70 украинских диверсантов уничтожено в ходе КТО в Белгородской области