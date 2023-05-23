https://ria.ru/20230523/drg-1873613606.html

ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023

ВС России уничтожили более 70 диверсантов, атаковавших Белгородскую область

Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:11

2023-05-23T14:11

2023-05-23T15:09

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

грайворонский район

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873620238_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a4e5a7039b57c0f9c0bba4f2a0f7859.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские военные ликвидировали украинских националистов, вторгшихся в Белгородскую область, заявило Минобороны."Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Двадцать второго мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию России", — говорится в сообщении.В ходе контртеррористической операции авиация, артиллерия и подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа заблокировали и разгромили националистов. Остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь вплоть до полной ликвидации, добавили в военном ведомстве.Всего, по данным Минобороны, уничтожено более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.В области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873618672.html

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873593427.html

россия

белгородская область

грайворонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области 2023-05-23T14:11 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, белгородская область, грайворонский район, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)