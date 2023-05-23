https://ria.ru/20230523/dokumenty-1873638932.html

В Японии сотрудник ТЕРСО потерял документы по крупнейшей в мире АЭС

В Японии сотрудник ТЕРСО потерял документы по крупнейшей в мире АЭС - РИА Новости, 23.05.2023

В Японии сотрудник ТЕРСО потерял документы по крупнейшей в мире АЭС

Сотрудник японской энергетической компании ТЕРСО потерял и фактически развеял по ветру на улице важные документы по крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива",... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:18

2023-05-23T15:18

2023-05-23T15:18

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ТОКИО, 23 мая – РИА Новости. Сотрудник японской энергетической компании ТЕРСО потерял и фактически развеял по ветру на улице важные документы по крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", запрет на запуск из-за халатного отношения к вопросам безопасности был продлен на прошлой неделе. Сотрудник компании для работы на дому без разрешения начальника вынес с работы 80 страниц важных документов. После этого он из дома поехал в магазин, перед этим положив бумаги на крышу машины. Спохватился он на следующий день. Житель города обнаружил документы и вернул их в полицию, однако из 80 страниц не удалось обнаружить 38. В них содержатся чертежи по необходимым строительным работам для предотвращения ущерба от пожара и наводнения, касающиеся 6-го энергоблока. Не далее как на прошлой неделе государственный регулятор по атомной энергии продлил фактический запрет на запуск станции, введенный в прошлом году из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего, в области антитеррористических мер.

https://ria.ru/20230521/g7-1873250210.html

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в мире, терсо, япония