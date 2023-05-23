https://ria.ru/20230523/dnr-1873712922.html
Пушилин заявил, что после Артемовска открывается плацдарм на другие города
Пушилин заявил, что после Артемовска открывается плацдарм на другие города - РИА Новости, 23.05.2023
Пушилин заявил, что после Артемовска открывается плацдарм на другие города
Врио главы ДНР Денис Пушилин во время своего визита в Артемовск заявил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:27
2023-05-23T18:27
2023-05-23T18:27
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
славянск
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин во время своего визита в Артемовск заявил, что после освобождения города открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск. Ранее Пушилин сообщал, что прибыл в Артемовск, и отметил, что в городе предстоит много работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов. "Плацдарм новый открывается. … Мы видим, что плацдарм (открывается - ред.) на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск", - заявил Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Врио главы ДНР уточнил, что выстраивание планов по взятию этих населенных пунктов "это, безусловно, прерогатива военного ведомства, и никто сейчас об этом не расскажет". Кроме того, Пушилин отметил, что уже освобожденный Артемовск будет восстанавливаться, напомнив о приезде вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в конце апреля с целью составления плана возрождения города, а также об уже приобретенном опыте в отстраивании населенных пунктов. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230520/ukraina-1873167629.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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РИА Новости
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Пушилин заявил, что после Артемовска открывается плацдарм на другие города
Пушилин: после Артемовска открывается плацдарм на Славянск, Константиновку и Краматорск