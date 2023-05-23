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В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:17
2023-05-23T14:17
2023-05-23T14:22
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
Минобороны: в ДНР уничтожили два склада горючего для техники и пункт управления бригады