Рейтинг@Mail.ru
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 23.05.2023 (обновлено: 14:22 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/dnr-1873615760.html
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:17
2023-05-23T14:22
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_0a8f30fff5891ec67b31fd51900fe372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ

Минобороны: в ДНР уничтожили два склада горючего для техники и пункт управления бригады

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Путин заявил, что все участники спецоперации сражаются за Россию
Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала