https://ria.ru/20230523/dnr-1873615760.html

В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ

В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ - РИА Новости, 23.05.2023

В ДНР уничтожили два склада горючего и пункт управления ВСУ

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:17

2023-05-23T14:17

2023-05-23T14:22

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили пункт управления бригады украинских военных и уничтожили два склада горючего, заявили во вторник в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики поражен пункт управления 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены два склада горючего для военной техники ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки были поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873611864.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф