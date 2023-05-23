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Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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13:32 23.05.2023 (обновлено: 13:59 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/diversii-1873603356.html
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:32
2023-05-23T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
евросоюз
сша
дмитрий медведев
единая россия
вячеслав гладков
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на территории России враньем."Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это вранье, конечно, абсолютное", — подчеркнул он.По словам чиновника, ответственность за организацию этих диверсий несет как киевский режим, так и его западные спонсоры."То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее. Это их ответственность прямая и непосредственная", — подытожил Медведев.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html
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происшествия, белгородская область, евросоюз, сша, дмитрий медведев, единая россия, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Евросоюз, США, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вячеслав Гладков, Россия
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области

Зампред Совбеза Медведев: за атаку ДРГ на Белгородскую область ответственны Киев и Запад

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на территории России враньем.
"Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это вранье, конечно, абсолютное", — подчеркнул он.
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По словам чиновника, ответственность за организацию этих диверсий несет как киевский режим, так и его западные спонсоры.
"То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее. Это их ответственность прямая и непосредственная", — подытожил Медведев.
В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьЕвросоюзСШАДмитрий МедведевЕдиная РоссияВячеслав ГладковРоссия
 
 
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