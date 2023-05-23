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Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:32
2023-05-23T13:32
2023-05-23T13:59
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
евросоюз
сша
дмитрий медведев
единая россия
вячеслав гладков
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на территории России враньем."Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это вранье, конечно, абсолютное", — подчеркнул он.По словам чиновника, ответственность за организацию этих диверсий несет как киевский режим, так и его западные спонсоры."То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее. Это их ответственность прямая и непосредственная", — подытожил Медведев.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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РИА Новости
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РИА Новости
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Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области
Зампред Совбеза Медведев: за атаку ДРГ на Белгородскую область ответственны Киев и Запад