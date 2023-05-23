https://ria.ru/20230523/diversii-1873603356.html

Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области

Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев назвал ответственных за диверсии в Белгородской области

Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:32

2023-05-23T13:32

2023-05-23T13:59

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

евросоюз

сша

дмитрий медведев

единая россия

вячеслав гладков

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев назвал утверждения киевских властей о непричастности к атаке ДРГ на территории России враньем."Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это вранье, конечно, абсолютное", — подчеркнул он.По словам чиновника, ответственность за организацию этих диверсий несет как киевский режим, так и его западные спонсоры."То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее. Это их ответственность прямая и непосредственная", — подытожил Медведев.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, евросоюз, сша, дмитрий медведев, единая россия, вячеслав гладков, россия