Рейтинг@Mail.ru
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873737901.html
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами - РИА Новости, 23.05.2023
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:48
2023-05-23T20:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гладков
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_abe31f00fdda7a8aae4dce1705d22c95.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона, а предоставить это профессиональным военным. Во вторник вечером во время прямого эфира губернатора на его странице в социальной сети "ВКонтакте" один из подписчиков спросил – в свете вчерашнего проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа, не стоит ли в будущем охотникам и другим гражданским, имеющим оружие, применять его, увидев вооруженных людей в форме противника? "С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то - белые повязки, кто-то желтые, кто-то красные, кто-то синие", - сказал Гладков. Он подчеркнул – открытие огня приведет к трагедии. По его словам, на сегодняшний день войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно. "Поэтому если угроза, а мы прифронтовой регион, и, конечно, угроза есть… и она очень серьезная, но все находятся на своих местах и максимально обеспечивают безопасность. Трудно себе представить, если бы все охотники, которые сейчас проживают в Козинке, вчера открыли огонь. И сейчас у нас есть один мирный погибший, а какое количество этих людей было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы, кому положено по закону", - подчеркнул губернатор. Гладков отметил, что в регионе порядка 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569657127_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_730f4287e63f67d13f0f77e768fccef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

© Depositphotos.com / RodimovPavelОхотники в лесу
Охотники в лесу - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Depositphotos.com / RodimovPavel
Охотники в лесу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона, а предоставить это профессиональным военным.
Во вторник вечером во время прямого эфира губернатора на его странице в социальной сети "ВКонтакте" один из подписчиков спросил – в свете вчерашнего проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа, не стоит ли в будущем охотникам и другим гражданским, имеющим оружие, применять его, увидев вооруженных людей в форме противника?
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
«
"С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то - белые повязки, кто-то желтые, кто-то красные, кто-то синие", - сказал Гладков.
Он подчеркнул – открытие огня приведет к трагедии. По его словам, на сегодняшний день войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно.
«
"Поэтому если угроза, а мы прифронтовой регион, и, конечно, угроза есть… и она очень серьезная, но все находятся на своих местах и максимально обеспечивают безопасность. Трудно себе представить, если бы все охотники, которые сейчас проживают в Козинке, вчера открыли огонь. И сейчас у нас есть один мирный погибший, а какое количество этих людей было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы, кому положено по закону", - подчеркнул губернатор.
Гладков отметил, что в регионе порядка 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
21 мая, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГладковБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала