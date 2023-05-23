https://ria.ru/20230523/diversanty-1873737901.html

Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами - РИА Новости, 23.05.2023

Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:48

2023-05-23T20:48

2023-05-23T20:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вячеслав гладков

безопасность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона, а предоставить это профессиональным военным. Во вторник вечером во время прямого эфира губернатора на его странице в социальной сети "ВКонтакте" один из подписчиков спросил – в свете вчерашнего проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа, не стоит ли в будущем охотникам и другим гражданским, имеющим оружие, применять его, увидев вооруженных людей в форме противника? "С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то - белые повязки, кто-то желтые, кто-то красные, кто-то синие", - сказал Гладков. Он подчеркнул – открытие огня приведет к трагедии. По его словам, на сегодняшний день войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно. "Поэтому если угроза, а мы прифронтовой регион, и, конечно, угроза есть… и она очень серьезная, но все находятся на своих местах и максимально обеспечивают безопасность. Трудно себе представить, если бы все охотники, которые сейчас проживают в Козинке, вчера открыли огонь. И сейчас у нас есть один мирный погибший, а какое количество этих людей было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы, кому положено по закону", - подчеркнул губернатор. Гладков отметил, что в регионе порядка 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

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белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, безопасность