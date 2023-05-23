https://ria.ru/20230523/diversanty-1873737901.html
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами - РИА Новости, 23.05.2023
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:48
2023-05-23T20:48
2023-05-23T20:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вячеслав гладков
безопасность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире призвал охотников и других гражданских, имеющих оружие, не вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию региона, а предоставить это профессиональным военным. Во вторник вечером во время прямого эфира губернатора на его странице в социальной сети "ВКонтакте" один из подписчиков спросил – в свете вчерашнего проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа, не стоит ли в будущем охотникам и другим гражданским, имеющим оружие, применять его, увидев вооруженных людей в форме противника? "С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Почему?.. А если вы откроете огонь по нашим вооруженным силам? Форма-то везде защитного цвета, кто-то - белые повязки, кто-то желтые, кто-то красные, кто-то синие", - сказал Гладков. Он подчеркнул – открытие огня приведет к трагедии. По его словам, на сегодняшний день войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно. "Поэтому если угроза, а мы прифронтовой регион, и, конечно, угроза есть… и она очень серьезная, но все находятся на своих местах и максимально обеспечивают безопасность. Трудно себе представить, если бы все охотники, которые сейчас проживают в Козинке, вчера открыли огонь. И сейчас у нас есть один мирный погибший, а какое количество этих людей было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы, кому положено по закону", - подчеркнул губернатор. Гладков отметил, что в регионе порядка 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. По данным сайта губернатора и правительства Белгородской области, в результате атаки пострадали несколько гражданских лиц, им оказывается помощь, погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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белгородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вячеслав Гладков, Безопасность
Белгородский губернатор призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами