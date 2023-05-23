https://ria.ru/20230523/diversanty-1873616285.html

Минобороны показало кадры из Белгородской области

Минобороны показало кадры из Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Минобороны показало кадры из Белгородской области

Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты, соответствующее видео опубликовано в официальном... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:20

2023-05-23T14:20

2023-05-23T19:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты, соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.На кадрах – зафиксированная с БПЛА колонна украинской бронегруппы, удары по колонне, контроль поражения артиллерией укрывшихся в лесополосе сил противника, а также высокоточное поражение отдельных единиц военной техники противника непосредственно на территории пограничного пункта "Грайворон".Видео также опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. По информации Гладкова, один человек погиб, еще 13 пострадали.Сегодня Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области 2023-05-23T14:20 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр