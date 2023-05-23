https://ria.ru/20230523/diversanty-1873616285.html
Минобороны показало кадры из Белгородской области
Минобороны показало кадры из Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Минобороны показало кадры из Белгородской области
Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты, соответствующее видео опубликовано в официальном... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:20
2023-05-23T14:20
2023-05-23T19:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минобороны России показало кадры из Белгородской области, где были уничтожены украинские националисты, соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.На кадрах – зафиксированная с БПЛА колонна украинской бронегруппы, удары по колонне, контроль поражения артиллерией укрывшихся в лесополосе сил противника, а также высокоточное поражение отдельных единиц военной техники противника непосредственно на территории пограничного пункта "Грайворон".Видео также опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. По информации Гладкова, один человек погиб, еще 13 пострадали.Сегодня Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
2023-05-23T14:20
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны показало кадры из Белгородской области
Минобороны России показало видео уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области