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Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"

Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс" - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"

Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:28

2023-05-23T13:28

2023-05-23T14:48

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

безопасность

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вооруженные силы украины

единая россия

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен."Что касается этих отморозков — иначе назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — подчеркнул он.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".

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Кирилл Волков

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