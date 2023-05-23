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Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс" - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"
Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:28
2023-05-23T13:28
2023-05-23T14:48
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
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вооруженные силы украины
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен."Что касается этих отморозков — иначе назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — подчеркнул он.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не брать в плен украинских диверсантов