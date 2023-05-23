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Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс" - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 23.05.2023 (обновлено: 14:48 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873602382.html
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс" - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"
Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:28
2023-05-23T14:48
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
безопасность
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
единая россия
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен."Что касается этих отморозков — иначе назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — подчеркнул он.В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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россия
украина
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дмитрий медведев, безопасность, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, единая россия, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Безопасность, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов "как крыс"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не брать в плен украинских диверсантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс и не брать их в плен.
"Что касается этих отморозков — иначе назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — подчеркнул он.
В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевБезопасностьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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