https://ria.ru/20230523/diversanty-1873593427.html

В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ

В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, заявил, что надо исходить... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:56

2023-05-23T12:56

2023-05-23T12:56

россия

украина

белгородская область

дмитрий песков

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, заявил, что надо исходить из того, что все они - украинские боевики. "Это украинские боевики с Украины. На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о группах, которые вторглись в Белгородскую область, и как могут прокомментировать сообщения о том, что нападавшие являются этническими русскими. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".

https://ria.ru/20230523/sovbez-1873591234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, происшествия