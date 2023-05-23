https://ria.ru/20230523/diversanty-1873593427.html
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, заявил, что надо исходить... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:56
2023-05-23T12:56
2023-05-23T12:56
россия
украина
белгородская область
дмитрий песков
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об этнических русских в составе напавшей на Белгородскую область ДРГ, заявил, что надо исходить из того, что все они - украинские боевики. "Это украинские боевики с Украины. На Украине живет много этнических русских. Но все равно они являются украинскими боевиками. Вот из этого и нужно исходить, а наши специальные ведомства сейчас, конечно же, будут выяснять личности тех, кто имел к этому отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле информация о группах, которые вторглись в Белгородскую область, и как могут прокомментировать сообщения о том, что нападавшие являются этническими русскими. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, белгородская область, дмитрий песков, вячеслав гладков, происшествия
Россия, Украина, Белгородская область, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Кремле ответили на вопрос о русских в составе украинской ДРГ
Песков призвал исходить из того, что Белгородскую область атаковали украинские боевики