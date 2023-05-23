https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html
В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область
В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область
Специальные службы занимаются установлением личностей и количества членов диверсионно-разведывательной группы, приникшей на территорию Белгородской области в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:53
2023-05-23T12:53
2023-05-23T12:54
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специальные службы занимаются установлением личностей и количества членов диверсионно-разведывательной группы, приникшей на территорию Белгородской области в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит". "Нет, я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество. После того, как они выяснят, можно будет им задавать вопросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли, сколько людей проникло на территорию Белгородской области и сколько еще там остаются.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Дмитрий Песков, Украина
В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область
Песков: спецслужбы занимаются установлением личностей членов ДРГ в Белгородской области