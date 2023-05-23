https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html

В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область

В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле ответили на вопрос о диверсантах, напавших на Белгородскую область

Специальные службы занимаются установлением личностей и количества членов диверсионно-разведывательной группы, приникшей на территорию Белгородской области в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:53

2023-05-23T12:53

2023-05-23T12:54

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специальные службы занимаются установлением личностей и количества членов диверсионно-разведывательной группы, приникшей на территорию Белгородской области в понедельник, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник в Белгородской области был объявлен режим КТО в связи с заходом на территорию региона диверсионно-разведывательной группы. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит". "Нет, я не могу давать эти цифры. Сейчас наши специальные службы занимаются этим, выясняют личности, количество. После того, как они выяснят, можно будет им задавать вопросы", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли, сколько людей проникло на территорию Белгородской области и сколько еще там остаются.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, дмитрий песков, украина