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В Кремле обеспокоены нападением украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873589871.html
В Кремле обеспокоены нападением украинской ДРГ в Белгородской области
В Кремле обеспокоены нападением украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле обеспокоены нападением украинской ДРГ в Белгородской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об украинской ДРГ в Белгородской области, заявил, что это вызывает глубокую обеспокоенность и требует... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:47
2023-05-23T12:47
специальная военная операция на украине
происшествия
дмитрий песков
вячеслав гладков
белгородская область
украина
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об украинской ДРГ в Белгородской области, заявил, что это вызывает глубокую обеспокоенность и требует больших усилий. "Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий", - сказал Песков. Он уточнил, что тема защитных характеристик разных конструкций - не вопрос Кремля. "Мы не полномочны давать какие-то оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос об укреплении границ. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873564552.html
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происшествия, дмитрий песков, вячеслав гладков, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина
В Кремле обеспокоены нападением украинской ДРГ в Белгородской области

Песков: нападение украинской ДРГ в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об украинской ДРГ в Белгородской области, заявил, что это вызывает глубокую обеспокоенность и требует больших усилий.
«
"Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны, это требует от нас больших усилий", - сказал Песков.
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Он уточнил, что тема защитных характеристик разных конструкций - не вопрос Кремля. "Мы не полномочны давать какие-то оценки", - сказал Песков, отвечая на вопрос об укреплении границ.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.
Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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