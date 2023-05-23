https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила РИА... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:09
2023-05-23T13:09
2023-05-23T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила РИА Новости его мать Валентина Павловна. "Да, вроде похож", - сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта.Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил корреспонденту агентства, что связи с Канахиным нет. В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был Канахин – его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск. Вчера в интернете появилось видео, на котором, предположительно, Канахин обсуждает с бородатым мужчиной последствия вылазки диверсантов в Белгородскую область. Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область
Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов
Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила РИА Новости его мать Валентина Павловна.
"Да, вроде похож", - сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта.
Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил корреспонденту агентства, что связи с Канахиным нет.
В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был Канахин – его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск. Вчера в интернете появилось видео, на котором, предположительно, Канахин обсуждает с бородатым мужчиной последствия вылазки диверсантов в Белгородскую область.
Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.
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