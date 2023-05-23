https://ria.ru/20230523/diversant-1873597233.html

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов - РИА Новости, 23.05.2023

Мать актера Канахина узнала сына на видео среди диверсантов

Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила РИА... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:09

2023-05-23T13:09

2023-05-23T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородская область

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, записали диверсанты в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, сообщила РИА Новости его мать Валентина Павловна. "Да, вроде похож", - сказала Валентина Павловна в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына, добавив, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта.Мужчина, присутствовавший при разговоре в квартире, представился помощником Валентины Павловны и заявил корреспонденту агентства, что связи с Канахиным нет. В начале марта украинские диверсанты напали на Брянскую область, одним из участников теракта, предположительно, был Канахин – его мать тогда рассказала РИА Новости, что ее сын некоторое время назад уехал на Украину. Позднее МВД России объявило актера в розыск. Вчера в интернете появилось видео, на котором, предположительно, Канахин обсуждает с бородатым мужчиной последствия вылазки диверсантов в Белгородскую область. Кирилл Канахин снимался в таких российских фильмах и сериалах, как "Глухарь-3", "Участковый", "Простые истины", а также играл в Театре Луны.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, белгородская область