https://ria.ru/20230523/delo-1873688166.html

Защита экс-депутата, избившего DJ Smash, просит переквалифицировать дело

Защита экс-депутата, избившего DJ Smash, просит переквалифицировать дело - РИА Новости, 23.05.2023

Защита экс-депутата, избившего DJ Smash, просит переквалифицировать дело

Защита бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, получившего четыре года колонии строгого режима за хулиганство в баре,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:04

2023-05-23T17:04

2023-05-23T17:04

россия

пермь

пермский край

александр телепнев

пермский краевой суд

происшествия

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ПЕРМЬ, 23 мая - РИА Новости. Защита бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, получившего четыре года колонии строгого режима за хулиганство в баре, при рассмотрении дела в апелляции попросила переквалифицировать на более "мягкую" статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как сообщает корреспондент РИА Новости из зала судебного органа, Пермский краевой суд 23 мая начал рассматривать в апелляции дело о дебоше бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Как установил суд первой инстанции, весной 2022 года в баре "Наташа" в центре Перми Телепнев из-за малозначительного повода стал нецензурно ругаться и бросаться посудой и мебелью в сторону барной стойки. В результате один из посетителей получил телесные повреждения, также было испорчено имущество развлекательного учреждения. Телепневу судом за хулиганство (статья 213 УК РФ) было назначено четыре года колонии строгого режима. Приговор был обжалован самим осужденным и его защитой. "Усматривается необходимость переквалификации дела на статью 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Прошу отправить дело на новое рассмотрение", - сказала адвокат во время разбирательства в Пермском краевом суде. Статья об умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений предусматривает до двух лет лишения свободы. Из слов защиты следует, что в баре "Наташа" весной 2022 года Телепнев сделал заказ, дал сотруднику чаевые, но товар не получил. При этом после ЧП он принёс извинения пострадавшим, они не имели претензии, как и развлекательное заведение. Подсудимый присутствовал на заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО. Телепнев около трех лет назад был по УДО освобожден из колонии-поселения, куда попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата - промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые получили по 2 года колонии-поселения. Сейчас судимость Телепнева погашена.

https://ria.ru/20230523/bilyk-1873624902.html

https://ria.ru/20230519/strelba-1872818063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермь, пермский край, александр телепнев, пермский краевой суд, происшествия