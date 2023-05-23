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В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка - РИА Новости, 23.05.2023
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16:52 23.05.2023 (обновлено: 16:53 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html
В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка
В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка - РИА Новости, 23.05.2023
В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка
Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело на подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе с шашлыком ранил двоих парней... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:52
2023-05-23T16:53
происшествия
иглинский район
республика башкортостан
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело на подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе с шашлыком ранил двоих парней ножом, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что девятиклассник в Иглинском районе во время празднования последнего звонка с распитием спиртного на природе ранил ножом двух сверстников - одного в живот, второго – в грудь. "По версии следствия, вечером 22 мая года на берегу озера вблизи села Алаторка компания подростков жарила шашлыки. В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и 15-летним подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппонентам удары ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, и потерпевшие были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном", - сообщили в СУСК. На подростка следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум несовершеннолетним. Последний звонок прозвенел для девятиклассников и выпускников школ в Башкирии 22 мая. В этот день по закону в регионе запрещено продавать алкоголь.
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иглинский район
республика башкортостан
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происшествия, иглинский район, республика башкортостан
Происшествия, Иглинский район, Республика Башкортостан
В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка

В Башкирии завели дело после нападения школьника на сверстников на последнем звонке

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 23 мая – РИА Новости. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело на подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе с шашлыком ранил двоих парней ножом, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК РФ.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что девятиклассник в Иглинском районе во время празднования последнего звонка с распитием спиртного на природе ранил ножом двух сверстников - одного в живот, второго – в грудь.
"По версии следствия, вечером 22 мая года на берегу озера вблизи села Алаторка компания подростков жарила шашлыки. В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и 15-летним подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппонентам удары ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, и потерпевшие были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном", - сообщили в СУСК.
На подростка следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум несовершеннолетним.
Последний звонок прозвенел для девятиклассников и выпускников школ в Башкирии 22 мая. В этот день по закону в регионе запрещено продавать алкоголь.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В школе в Иловле рассказали о выпускнике, ударившем ножом одноклассницу
Вчера, 13:18
 
ПроисшествияИглинский районРеспублика Башкортостан
 
 
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