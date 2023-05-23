https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html

В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка

В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка - РИА Новости, 23.05.2023

В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка

Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело на подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе с шашлыком ранил двоих парней... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:52

2023-05-23T16:52

2023-05-23T16:53

происшествия

иглинский район

республика башкортостан

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Следственные органы в Башкирии возбудили уголовное дело на подростка, который в день последнего звонка во время отдыха на природе с шашлыком ранил двоих парней ножом, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК РФ. Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что девятиклассник в Иглинском районе во время празднования последнего звонка с распитием спиртного на природе ранил ножом двух сверстников - одного в живот, второго – в грудь. "По версии следствия, вечером 22 мая года на берегу озера вблизи села Алаторка компания подростков жарила шашлыки. В один момент между двумя подростками 15 и 17 лет и 15-летним подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппонентам удары ножом. Очевидцы вызвали скорую помощь, и потерпевшие были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном", - сообщили в СУСК. На подростка следователи завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум несовершеннолетним. Последний звонок прозвенел для девятиклассников и выпускников школ в Башкирии 22 мая. В этот день по закону в регионе запрещено продавать алкоголь.

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html

иглинский район

республика башкортостан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иглинский район, республика башкортостан