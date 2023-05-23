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СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области

СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2023

СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области

Служба безопасности Украины завела дело против сенатора РФ от Запорожской области за сотрудничество с Россией, ему грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:49

2023-05-23T14:49

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завела дело против сенатора РФ от Запорожской области за сотрудничество с Россией, ему грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в телеграм-канале ведомства. "Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает РФ. Речь идет о бывшем главе государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне. В конце 2022 года его назначили… сенатором РФ – представителем исполнительного органа власти Запорожской области", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В СБУ утверждают, что он участвовал в формировании администраций в Запорожской и Херсонской областях, обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поощрить российских военных, участвовавших в освобождении Запорожской области. "На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье "пособничество государству-агрессору. По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество", - добавили в ведомстве. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, запорожская область, владимир путин, служба безопасности украины, в мире