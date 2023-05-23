https://ria.ru/20230523/delo-1873625625.html
СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области
СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области - РИА Новости, 23.05.2023
СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области
Служба безопасности Украины завела дело против сенатора РФ от Запорожской области за сотрудничество с Россией, ему грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:49
2023-05-23T14:49
2023-05-23T14:49
россия
украина
запорожская область
владимир путин
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завела дело против сенатора РФ от Запорожской области за сотрудничество с Россией, ему грозит до 12 лет лишения свободы, говорится в телеграм-канале ведомства. "Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного приспешника Януковича, который сейчас помогает РФ. Речь идет о бывшем главе государственной регистрационной службы Украины Дмитрии Вороне. В конце 2022 года его назначили… сенатором РФ – представителем исполнительного органа власти Запорожской области", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. В СБУ утверждают, что он участвовал в формировании администраций в Запорожской и Херсонской областях, обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поощрить российских военных, участвовавших в освобождении Запорожской области. "На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по статье "пособничество государству-агрессору. По инициативе СБУ суд наложил арест на имущество", - добавили в ведомстве. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230523/zakon-1873602049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запорожская область, владимир путин, служба безопасности украины, в мире
Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ возбудила дело против сенатора от Запорожской области
СБУ завела дело против сенатора от Запорожской области за сотрудничество с Россией