https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html

Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей

Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей - РИА Новости, 23.05.2023

Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей

Дефолт в США наступит в считанные дни, и только президент Джо Байден ответственен за это, написал в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:03

2023-05-23T18:03

2023-05-23T18:26

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

вашингтон (штат)

джанет йеллен

попытки изменить потолок госдолга сша

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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Дефолт в США наступит в считанные дни, и только президент Джо Байден ответственен за это, написал в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти."Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней", — заявил конгрессмен.По его словам, до предполагаемой даты, когда Вашингтон не сможет платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, осталось девять дней.Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров они так и не выработали решение. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями спикер нижней палаты конгресса отметил, что исполнительная и законодательная ветви власти не приблизились к сделке.На прошлой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила возможную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Долговые обязательства США еще в январе достигли лимита в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают потолок заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.

https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html

https://ria.ru/20230521/default-1873264261.html

сша

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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша