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Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей - РИА Новости, 23.05.2023
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18:03 23.05.2023 (обновлено: 18:26 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/defolt-1873708420.html
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей - РИА Новости, 23.05.2023
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей
Дефолт в США наступит в считанные дни, и только президент Джо Байден ответственен за это, написал в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:03
2023-05-23T18:26
в мире
сша
джо байден
кевин маккарти
вашингтон (штат)
джанет йеллен
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Дефолт в США наступит в считанные дни, и только президент Джо Байден ответственен за это, написал в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти.&quot;Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней&quot;, — заявил конгрессмен.По его словам, до предполагаемой даты, когда Вашингтон не сможет платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, осталось девять дней.Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров они так и не выработали решение. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями спикер нижней палаты конгресса отметил, что исполнительная и законодательная ветви власти не приблизились к сделке.На прошлой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила возможную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга. Долговые обязательства США еще в январе достигли лимита в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают потолок заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.
https://ria.ru/20230522/amerika-1873333053.html
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в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, вашингтон (штат), джанет йеллен, попытки изменить потолок госдолга сша
В мире, США, Джо Байден, Кевин Маккарти, Вашингтон (штат), Джанет Йеллен, Попытки изменить потолок госдолга США
Дефолт в США наступит в считанные дни, заявил спикер палаты представителей

Спикер палаты представителей Маккарти: дефолт в США наступит в считанные дни

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Дефолт в США наступит в считанные дни, и только президент Джо Байден ответственен за это, написал в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти.
«

"Байден пытается переписать историю, настаивая, что он исполнил свою часть работы по пределу госдолга и его нельзя будет обвинить в дефолте. На деле же он отказывался от переговоров более ста дней", — заявил конгрессмен.

По его словам, до предполагаемой даты, когда Вашингтон не сможет платить по долгам без решения об увеличении предела заимствований, осталось девять дней.
Накануне Байден встречался с Маккарти в Белом доме, по итогам этих переговоров они так и не выработали решение. Более того, как пишут американские СМИ, в разговоре с однопартийцами за закрытыми дверями спикер нижней палаты конгресса отметил, что исполнительная и законодательная ветви власти не приблизились к сделке.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Дерипаска считает дефолт Минфина США неизбежным
22 мая, 10:04
На прошлой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила возможную дату дефолта 1 июня и призвала конгресс незамедлительно повысить потолок госдолга.
Долговые обязательства США еще в январе достигли лимита в 31,381 триллиона долларов, и теперь Белый дом требует от конгресса поднять эту планку безо всяких условий. Обычно законодатели увеличивают потолок заимствований чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканцы, которые контролируют палату представителей, потребовали сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Конгрессмены утвердили их законопроект, но в сенате, где большинство у демократов, он не имеет шансов. К тому же Байден дал понять, что наложит на документ вето, если до этого дойдет дело.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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21 мая, 18:29
 
В миреСШАДжо БайденКевин МаккартиВашингтон (штат)Джанет ЙелленПопытки изменить потолок госдолга США
 
 
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