https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже - РИА Новости, 23.05.2023
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T02:40
2023-05-23T02:40
2023-05-23T10:40
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владимир зеленский
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман."Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины", — заявил он.По его мнению, Западу станет трудно помогать Киеву, когда контрнаступление ВСУ провалится. Кроме того, в США и Европе уже сейчас заявляют о том, что поставки оружия "почти полностью опустошили запасы боеприпасов", добавил обозреватель."Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели", — рассказал изданию западный политик.Как отметил журналист, растущее давление на Украину также тесно связано с президентскими выборами в США в 2024 году. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что аргументы против поддержки Киева получат дополнительную огласку, а изменение политической атмосферы в Штатах неизбежно просочится и в Европу, говорится в статье.Таким образом, нынешний уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины со стороны Запада может значительно снизиться уже в обозримом будущем, резюмировал Рахман.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, g7, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, G7, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
FT: саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада