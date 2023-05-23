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"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже - РИА Новости, 23.05.2023
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02:40 23.05.2023 (обновлено: 10:40 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже - РИА Новости, 23.05.2023
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже
Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T02:40
2023-05-23T10:40
в мире
украина
сша
владимир зеленский
g7
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.&quot;Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины&quot;, — заявил он.По его мнению, Западу станет трудно помогать Киеву, когда контрнаступление ВСУ провалится. Кроме того, в США и Европе уже сейчас заявляют о том, что поставки оружия "почти полностью опустошили запасы боеприпасов", добавил обозреватель."Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели", — рассказал изданию западный политик.Как отметил журналист, растущее давление на Украину также тесно связано с президентскими выборами в США в 2024 году. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что аргументы против поддержки Киева получат дополнительную огласку, а изменение политической атмосферы в Штатах неизбежно просочится и в Европу, говорится в статье.Таким образом, нынешний уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины со стороны Запада может значительно снизиться уже в обозримом будущем, резюмировал Рахман.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html
https://ria.ru/20230523/tseli-1873522824.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, g7, дональд трамп, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, G7, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже

FT: саммит G7 может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
«

"Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины", — заявил он.

По его мнению, Западу станет трудно помогать Киеву, когда контрнаступление ВСУ провалится. Кроме того, в США и Европе уже сейчас заявляют о том, что поставки оружия "почти полностью опустошили запасы боеприпасов", добавил обозреватель.
"Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели", — рассказал изданию западный политик.
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Как отметил журналист, растущее давление на Украину также тесно связано с президентскими выборами в США в 2024 году. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что аргументы против поддержки Киева получат дополнительную огласку, а изменение политической атмосферы в Штатах неизбежно просочится и в Европу, говорится в статье.
Таким образом, нынешний уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины со стороны Запада может значительно снизиться уже в обозримом будущем, резюмировал Рахман.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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