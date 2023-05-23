https://ria.ru/20230523/davlenie-1873525088.html

"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже

"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже - РИА Новости, 23.05.2023

"Высшая точка". Зеленского предупредили, что дальше все будет только хуже

Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T02:40

2023-05-23T02:40

2023-05-23T10:40

в мире

украина

сша

владимир зеленский

g7

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Украина и Владимир Зеленский столкнулись с растущим давлением после саммита G7, написал обозреватель Financial Times Гидеон Рахман."Опасность заключается в том, что это (саммит G7. — Прим. ред.) может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины", — заявил он.По его мнению, Западу станет трудно помогать Киеву, когда контрнаступление ВСУ провалится. Кроме того, в США и Европе уже сейчас заявляют о том, что поставки оружия "почти полностью опустошили запасы боеприпасов", добавил обозреватель."Украинцы потребляют за часы то, что мы производим за недели", — рассказал изданию западный политик.Как отметил журналист, растущее давление на Украину также тесно связано с президентскими выборами в США в 2024 году. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом будет означать, что аргументы против поддержки Киева получат дополнительную огласку, а изменение политической атмосферы в Штатах неизбежно просочится и в Европу, говорится в статье.Таким образом, нынешний уровень политической, финансовой и материально-технической поддержки Украины со стороны Запада может значительно снизиться уже в обозримом будущем, резюмировал Рахман.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230516/ukraina-1872265484.html

https://ria.ru/20230523/tseli-1873522824.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, g7, дональд трамп, вооруженные силы украины