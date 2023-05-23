https://ria.ru/20230523/china-1873671223.html

Нижегородский губернатор рассказал о сотрудничестве с Китаем

Нижегородский губернатор рассказал о сотрудничестве с Китаем - РИА Новости, 23.05.2023

Нижегородский губернатор рассказал о сотрудничестве с Китаем

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил предложения бизнеса о развитии сотрудничества с КНР на пленарном заседании Российско-Китайского... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:22

2023-05-23T16:22

2023-05-23T16:22

нижегородская область

экономика

нижегородская область

китай

шанхай

глеб никитин

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил предложения бизнеса о развитии сотрудничества с КНР на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае, сообщает пресс-служба на сайте правительства российского региона. Губернатор Нижегородской области в своем докладе озвучил конкретные вопросы представителей российского бизнеса, которые поступили в рамках подготовки к форуму. "Наши предприятия заинтересованы в кратном увеличении экспорта и импорта. Принимая во внимание особенности вашей экономической системы, уважая традиции и стандарты КНР, российские компании обращаются с предложениями о решении некоторых вопросов на пути более тесного сотрудничества. Причем эти вопросы актуальны для большинства компаний и регионов нашей страны", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Глава региона отметил, что первое предложение к обсуждению касается снятия ограничения по перемещению российских автоперевозчиков по территории Китая. "Также предлагаем китайским коллегам более активно участвовать в обеспечении перевозок в Российскую Федерацию. Доведение груза сразу до потребителя значительно упростит развитие товарного обмена между нашими странами, сократит сроки поставок. Логистика является одним из основных вызовов в укреплении нашего сотрудничества", - отметил Никитин. Губернатор рассказал, что регион также предлагает китайским партнерам рассмотреть проект создания крупной портовой инфраструктуры на Волге. Актуальность темы связана с реализацией федерального проекта реконструкции Городецкого гидроузла, в результате которого пропускная способность Волги сможет вырасти в ближайшие годы в 5-6 раз, а к 2030 году – в 10 раз. Важным вопросом российского бизнеса является также взаимодействие с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая в части обеспечения продовольственной безопасности двух стран. "Несмотря на наличие системы взаимодействия между Россельхознадзором и ГТУ Китая, процедура регистрации ввозимых товаров занимает несколько месяцев. При этом обязательным является предоставление заключенного контракта с китайским импортером, но китайские покупатели не заинтересованы в столь длительном ожидании и выбирают поставщиков, уже прошедших процедуру регистрации", - пояснил Никитин. Глава региона отметил, что российский бизнес также сталкивается со сложностями при регистрации товарного знака российского правообладателя в Китайской Народной Республике. "Кроме того, системная проблема, о которой говорит большинство бизнесменов, - это авансирование: предоплата до 100 процентов вынуждает больше пользоваться дорогостоящими банковскими продуктами и препятствует наращиванию импорта, особенно высокотехнологичной продукции. Задача минимизации рисков китайских партнеров понятна. Сбалансировать интересы можно через создание реестра добросовестных контрагентов, для которых снижение размера аванса безопасно", - сказал Никитин. Также губернатор предложил рассмотреть возможность сокращения налоговой нагрузки (налога на потребление) на высокотехнологическую продукцию. Кроме того, Никитин поддержал предложение о выделении уполномоченного китайского банка для взаимодействия с российскими компаниями. Российско-Китайский бизнес-форум проходит 23 мая в Шанхае. Делегацию нашей страны возглавил председатель правительства России Михаил Мишустин. В форуме приняли участие более 1,2 тысячи представителей деловых кругов России и Китая.

https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873536981.html

https://ria.ru/20230523/pmef-1873536073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нижегородская область, китай, шанхай, глеб никитин, михаил мишустин