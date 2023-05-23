https://ria.ru/20230523/china-1873536700.html
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК
Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:23
2023-05-23T08:23
2023-05-23T08:23
экономика
технологии
россия
шанхай
китай
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. "Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также − для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, шанхай, китай, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Шанхай, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК
Мишустин: сотрудничество России и КНР в машиностроении и ТЭК имеет значительный потенциал