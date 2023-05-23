https://ria.ru/20230523/china-1873536700.html

Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК

Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК - РИА Новости, 23.05.2023

Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК

Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:23

2023-05-23T08:23

2023-05-23T08:23

экономика

технологии

россия

шанхай

китай

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155123/61/1551236168_597:332:3233:1815_1920x0_80_0_0_67c4de07b48411297f590265cf4146ec.jpg

ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. "Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также − для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html

россия

шанхай

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, шанхай, китай, михаил мишустин