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Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК - РИА Новости, 23.05.2023
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08:23 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/china-1873536700.html
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК
Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:23
2023-05-23T08:23
экономика
технологии
россия
шанхай
китай
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае. "Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также − для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230523/proekty-1873535948.html
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экономика, технологии, россия, шанхай, китай, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Шанхай, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин отметил потенциал сотрудничества с Китаем в машиностроении и ТЭК

Мишустин: сотрудничество России и КНР в машиностроении и ТЭК имеет значительный потенциал

© РИА Новости / Евгений ОдиноковРезервуары для хранения СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Резервуары для хранения СПГ в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Разработка оборудования для нефтепереработки, производства и транспортировки СПГ имеет большой потенциал в российской-китайском сотрудничестве, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая во вторник на российско-китайском форуме в Шанхае.
«
"Значительный потенциал представляет машиностроение, для топливно-энергетического комплекса в частности. Здесь речь может идти о применении передовых технологий при разработке и изготовлении оборудования для нефтепереработки и нефтегазохимии, а также − для производства, транспортировки и хранения сжиженного природного газа", - сказал Мишустин.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Мишустин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере возобновляемой энергии
Вчера, 08:16
 
ЭкономикаТехнологииРоссияШанхайКитайМихаил Мишустин
 
 
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