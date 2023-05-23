https://ria.ru/20230523/buri-1873529776.html

Магнитные бури могут повысить вероятность скачков давления

Магнитные бури могут повысить вероятность скачков давления - РИА Новости, 23.05.2023

Магнитные бури могут повысить вероятность скачков давления

Вероятность внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф может вырасти из-за магнитных бурь, но даже здоровые люди могут испытывать головные боли,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T06:15

2023-05-23T06:15

2023-05-23T06:15

земля

андрей тяжельников

михаил леус

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вероятность внезапных скачков давления и развития сердечных катастроф может вырасти из-за магнитных бурь, но даже здоровые люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность или, наоборот, депрессивную настроенность, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Как ранее сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь с воскресенья на понедельник на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующая магнитная буря ожидается на планете в ночь на среду, 24 мая. "Особо чувствительны к магнитным бурям лица, страдающие патологией сердца и сосудов, имеющих склонность как к повышению, так и к снижению показателей артериального давления. В такие дни резко увеличивается вероятность внезапных скачков давления, развития сердечных катастроф", - рассказал Тяжельников. Врач отметил, что магнитные колебания негативно влияют на гормональный фон человека, усиливая выброс гормонов стресса - кортизола, адреналина, влияют на функционирование регулирующих центральных систем организма. "Даже относительно здоровые люди могут испытывать в такие периоды головные боли, напоминающие мигрень, головокружение, учащение пульса, сбой сердечного ритма, необъяснимую тревожность или, наоборот, депрессивную настроенность, перепады настроения, беспокойный сон, подъемы и спады артериального давления, ломоту в суставах", - рассказал он.

https://ria.ru/20230523/vrach-1873526586.html

https://ria.ru/20230521/kurenie-1873187812.html

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земля, андрей тяжельников, михаил леус, общество, здоровье - общество