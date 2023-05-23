https://ria.ru/20230523/budanov-1873546762.html
У ВСУ есть необходимый минимум оружия для контрнаступления, заявил Буданов
У ВСУ есть необходимый минимум оружия для контрнаступления, заявил Буданов - РИА Новости, 23.05.2023
У ВСУ есть необходимый минимум оружия для контрнаступления, заявил Буданов
ВСУ готовы к ожидаемому в ближайшее время контрнаступлению, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью NHK. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:01
2023-05-23T10:01
2023-05-23T10:23
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вашингтон (штат)
кирилл буданов
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. ВСУ готовы к ожидаемому в ближайшее время контрнаступлению, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью NHK."Все, что я могу сказать, это то, что оно скоро начнется", - утверждает он.Глава ГУР Украины также заявил, что для успешного продолжения контрнаступления Украина нуждается в большем количестве оружия и боеприпасов.Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы было назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
https://ria.ru/20230521/f16-1873233662.html
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), кирилл буданов, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Кирилл Буданов, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
У ВСУ есть необходимый минимум оружия для контрнаступления, заявил Буданов
Глава ГУР Буданов: у Украины имеется необходимый минимум вооружений для контрнаступления