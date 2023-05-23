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Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2023
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01:32 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/briks-1873523374.html
Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС
Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС - РИА Новости, 23.05.2023
Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС
Альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС мог бы стать Новый банк развития (Банк БРИКС), говорится в докладе "Росконгресса"... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T01:32
2023-05-23T01:32
экономика
бразилия
россия
индия
брикс
мвф
новый банк развития
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС мог бы стать Новый банк развития (Банк БРИКС), говорится в докладе "Росконгресса" "Деколонизация энерготорговли - от доллара к нацвалютам", который имеется в распоряжении РИА Новости. "При этом мультивалютный характер подобного энергетического SDR позволил бы повысить его конвертацию и ликвидность. Присоединение новых стран к БРИКС в дальнейшем позволит наращивать объемы торговли внутри объединения", – отмечают эксперты. Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная цель его работы - финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на "устойчивое развитие" в государствах-участниках банка, а также других развивающихся странах. Авторы доклада отмечают, что странам БРИАКС необходимо активнее разрабатывать финансирование и кредитование в национальных валютах. "Сохранение долговых схем с использованием западных валют чревато санкционными рисками и фактически будет равноценно продолжению торговли в долларах и евро". – предупреждают эксперты. "Развивающимся государствам необходимо активизировать усилия по созданию собственной платежно-финансовой инфраструктуры в обход западной. При этом у стран нет в запасе нескольких десятков лет для выстраивания системы наподобие нефтедоллара - для ведения торговли нужны рабочие решения уже сейчас", – говорится в документе. Еще одним вариантом сотрудничества между развивающимися странами может стать создание единой валюты БРИКС. "Вопрос о создании единой валюты объединения будет впервые официально обсуждаться на предстоящем форуме в августе 2023 года в ЮАР", - говорится в документе.
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экономика, бразилия, россия, индия, брикс, мвф, новый банк развития
Экономика, Бразилия, Россия, Индия, БРИКС, МВФ, Новый банк развития
Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС

"Росконгресс": Новый банк развития может стать альтернативой МВФ для стран БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС мог бы стать Новый банк развития (Банк БРИКС), говорится в докладе "Росконгресса" "Деколонизация энерготорговли - от доллара к нацвалютам", который имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Одним из потенциальных вариантов взаимной торговли между странами БРИКС также могло бы стать использование энергетических кредитов - по аналогии со специальными правами заимствования (SDR) в МВФ. Страны-экспортеры энергоносителей могли бы привлекать данные заемные средства для необходимых им проектов, что позволило бы повысить объемы торговли в национальных валютах несмотря на торговые дисбалансы. Платформой для обеспечения таких энергокредитов мог бы стать Новый банк развития", – говорится в докладе.
"При этом мультивалютный характер подобного энергетического SDR позволил бы повысить его конвертацию и ликвидность. Присоединение новых стран к БРИКС в дальнейшем позволит наращивать объемы торговли внутри объединения", – отмечают эксперты.
Новый банк развития был учрежден странами-членами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная цель его работы - финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на "устойчивое развитие" в государствах-участниках банка, а также других развивающихся странах.
Авторы доклада отмечают, что странам БРИАКС необходимо активнее разрабатывать финансирование и кредитование в национальных валютах. "Сохранение долговых схем с использованием западных валют чревато санкционными рисками и фактически будет равноценно продолжению торговли в долларах и евро". – предупреждают эксперты.
"Развивающимся государствам необходимо активизировать усилия по созданию собственной платежно-финансовой инфраструктуры в обход западной. При этом у стран нет в запасе нескольких десятков лет для выстраивания системы наподобие нефтедоллара - для ведения торговли нужны рабочие решения уже сейчас", – говорится в документе.
Еще одним вариантом сотрудничества между развивающимися странами может стать создание единой валюты БРИКС. "Вопрос о создании единой валюты объединения будет впервые официально обсуждаться на предстоящем форуме в августе 2023 года в ЮАР", - говорится в документе.
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ЭкономикаБразилияРоссияИндияБРИКСМВФНовый банк развития
 
 
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