https://ria.ru/20230523/braki-1873669623.html

ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки

ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки - РИА Новости, 23.05.2023

ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил во вторник, что обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:19

2023-05-23T16:19

2023-05-23T16:19

румыния

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил во вторник, что обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. В ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии. Жалобы были поданы в разное время между 2019 и 2020 годами. Местные ЗАГСы отказали им в регистрации отношений, объяснив это тем, что такой запрос противоречит статье 271, в которой говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу 1 статьи 277 о запрете однополых браков. Европейский суд постановил, что румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. "Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений", - говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном во вторник. В инстанции подчеркнули, что все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар". Судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, так как это никак не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.

https://ria.ru/20230316/brak-1858242901.html

https://ria.ru/20230504/estoniya-1869689405.html

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румыния, европейский суд по правам человека (еспч), в мире