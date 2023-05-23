https://ria.ru/20230523/braki-1873669623.html
ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки
ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки - РИА Новости, 23.05.2023
ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил во вторник, что обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:19
2023-05-23T16:19
2023-05-23T16:19
румыния
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил во вторник, что обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. В ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии. Жалобы были поданы в разное время между 2019 и 2020 годами. Местные ЗАГСы отказали им в регистрации отношений, объяснив это тем, что такой запрос противоречит статье 271, в которой говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу 1 статьи 277 о запрете однополых браков. Европейский суд постановил, что румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека. "Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений", - говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном во вторник. В инстанции подчеркнули, что все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар". Судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, так как это никак не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.
https://ria.ru/20230316/brak-1858242901.html
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румыния, европейский суд по правам человека (еспч), в мире
Румыния, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире
ЕСПЧ обязал Румынию признать однополые браки
Европейский суд по правам человека обязал Румынию признать однополые браки
ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил во вторник, что обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки.
В ЕСПЧ с жалобой обратилась 21 однополая пара из Румынии. Жалобы были поданы в разное время между 2019 и 2020 годами. Местные ЗАГСы отказали им в регистрации отношений, объяснив это тем, что такой запрос противоречит статье 271, в которой говорится, что брак заключается между мужчиной и женщиной, а также параграфу 1 статьи 277 о запрете однополых браков.
Суд в Тюмени расторг брак между ставшими однополыми супругами Европейский суд
постановил, что румынские органы власти нарушили статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.
"Суд установил, что Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений", - говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном во вторник.
В инстанции подчеркнули, что все государства-члены ЕСПЧ "обязаны обеспечить правовую основу, позволяющую адекватное признание и защиту однополых пар". Судьи сочли, что признание однополых браков не повредит институту брака, так как это никак не влияет на возможности традиционным парам сочетаться браком.
В Эстонии могут признать однополые браки