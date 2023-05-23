https://ria.ru/20230523/bombardirovschiki-1873737679.html
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой - РИА Новости, 23.05.2023
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой
Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика B-1B, сообщили в Национальном центре управления... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:46
2023-05-23T20:46
2023-05-23T21:38
безопасность
россия
сша
су-27
балтийское море
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтийским морем два американских стратегических бомбардировщика B-1B, сообщили в Национальном центре управления обороной.По данным ведомства, радары обнаружили приближающиеся к российской границе две воздушные цели, после чего в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота."Экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США и занял установленную зону дежурства. После удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования", — говорится в заявлении.Как отметили в НЦУО, российский Су-27 выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и не допустил нарушения границы страны.
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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безопасность, россия, сша, су-27, балтийское море, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, США, Су-27, Балтийское море, Национальный центр управления обороной РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский Су-27 сопроводил бомбардировщики ВВС США над Балтикой
Российский истребитель Су-27 сопроводил два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтикой