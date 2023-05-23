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Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре - РИА Новости, 23.05.2023
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Шоубиз
 
15:49 23.05.2023 (обновлено: 18:27 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/bilyk-1873624902.html
Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре
Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре - РИА Новости, 23.05.2023
Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре
Лидер группы "Звери" Роман Билык устроил дебош в одном из баров в Самаре, сообщил местный житель в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:49
2023-05-23T18:27
шоубиз
самара
роман билык
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Лидер группы "Звери" Роман Билык устроил дебош в одном из баров в Самаре, сообщил местный житель в Telegram-канале. По словам очевидца, музыкант пришел в заведение в нетрезвом виде. Там он поругался с другим посетителем и пытался заставить его выйти на улицу. На кадрах, которые опубликовал автор канала, видно, как несколько мужчин выводят артиста на улицу. "Напитки покрепче, слова покороче", "Ушел красиво", "Хорошо, когда кумиры молодости держат марку и оправдывают ожидания", "Рок еще жив", — написали пользователи в комментариях к посту.Сам исполнитель пока не прокомментировал этот инцидент.Роман Билык не в первый раз попадает в подобную ситуацию. По данным СМИ, в 2004 году он подрался в одном из столичных баров.
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самара, роман билык, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Самара, Роман Билык, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре

Солист группы "Звери" Роман Билык устроил потасовку в одном из баров в Самаре

© Фото : Официальный сайт группы "Звери"Группа "Звери"
Группа Звери - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Официальный сайт группы "Звери"
Группа "Звери". Архивное фото
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Лидер группы "Звери" Роман Билык устроил дебош в одном из баров в Самаре, сообщил местный житель в Telegram-канале.
По словам очевидца, музыкант пришел в заведение в нетрезвом виде. Там он поругался с другим посетителем и пытался заставить его выйти на улицу.
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
1 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
Кадр видео с участием Ромы Зверя
2 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
1 из 2
Кадр видео с участием Ромы Зверя
2 из 2
На кадрах, которые опубликовал автор канала, видно, как несколько мужчин выводят артиста на улицу.
"Напитки покрепче, слова покороче", "Ушел красиво", "Хорошо, когда кумиры молодости держат марку и оправдывают ожидания", "Рок еще жив", — написали пользователи в комментариях к посту.
Сам исполнитель пока не прокомментировал этот инцидент.
Роман Билык не в первый раз попадает в подобную ситуацию. По данным СМИ, в 2004 году он подрался в одном из столичных баров.
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ШоубизСамараРоман БилыкЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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