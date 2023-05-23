Лидер "Зверей" устроил дебош в Самаре

МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Лидер группы "Звери" Роман Билык устроил дебош в одном из баров в Самаре, сообщил местный житель в Telegram-канале. По словам очевидца, музыкант пришел в заведение в нетрезвом виде. Там он поругался с другим посетителем и пытался заставить его выйти на улицу. На кадрах, которые опубликовал автор канала, видно, как несколько мужчин выводят артиста на улицу. "Напитки покрепче, слова покороче", "Ушел красиво", "Хорошо, когда кумиры молодости держат марку и оправдывают ожидания", "Рок еще жив", — написали пользователи в комментариях к посту.Сам исполнитель пока не прокомментировал этот инцидент.Роман Билык не в первый раз попадает в подобную ситуацию. По данным СМИ, в 2004 году он подрался в одном из столичных баров.
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