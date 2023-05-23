https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873542111.html
Над Белгородом сбили беспилотники
Над Белгородом сбили беспилотники - РИА Новости, 23.05.2023
Над Белгородом сбили беспилотники
В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:28
2023-05-23T09:28
2023-05-23T10:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая — РИА Новости. В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он.По словам губернатора, оперативные службы сейчас уточняют последствия на земле.Минувшей ночью Гладков сообщил, что беспилотники атаковали город Грайворон и поселок Борисовка. В Борисовке квадрокоптеры дважды сбрасывали взрывные устройства на административное здание, при этом никто не пострадал, но у здания была пробита крыша. В Грайвороне при такой атаке загорелись два частных дома, пострадавших также не было. Еще один беспилотник сбросил бомбу в Борисовском районе, там получила повреждения кровля частного домовладения.Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20230519/bespilotniki-1872811324.html
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
Над Белгородом сбили беспилотники
Губернатор Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники