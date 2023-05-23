https://ria.ru/20230523/bespilotnik-1873727771.html
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства - РИА Новости, 23.05.2023
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства
Три села в Суджанском районе Курской области оказались обесточенными из-за сброса взрывного устройства с беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:40
2023-05-23T19:40
2023-05-23T19:40
происшествия
курская область
суджанский район
сумская область
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Три села в Суджанском районе Курской области оказались обесточенными из-за сброса взрывного устройства с беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь. Никто из жителей не пострадал", — сообщил Старовойт в своём. Губернатор добавил, что ремонтные бригады уже восстанавливают повреждённую подстанцию. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области. Граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
курская область
суджанский район
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, суджанский район, сумская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Сумская область, Роман Старовойт
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства
Три села в Курской области остались без света из-за сброса взрывного устройства с дрона