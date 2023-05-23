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Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства - РИА Новости, 23.05.2023
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19:40 23.05.2023
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Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства - РИА Новости, 23.05.2023
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства
Три села в Суджанском районе Курской области оказались обесточенными из-за сброса взрывного устройства с беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:40
2023-05-23T19:40
происшествия
курская область
суджанский район
сумская область
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Три села в Суджанском районе Курской области оказались обесточенными из-за сброса взрывного устройства с беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь. Никто из жителей не пострадал", — сообщил Старовойт в своём. Губернатор добавил, что ремонтные бригады уже восстанавливают повреждённую подстанцию. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области. Граничит с Сумской областью Украины.
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курская область
суджанский район
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происшествия, курская область, суджанский район, сумская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Суджанский район, Сумская область, Роман Старовойт
Три села в Курской области остались без света из-за взрывного устройства

Три села в Курской области остались без света из-за сброса взрывного устройства с дрона

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Три села в Суджанском районе Курской области оказались обесточенными из-за сброса взрывного устройства с беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"В Суджанском районе беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь. Никто из жителей не пострадал", — сообщил Старовойт в своём.
Губернатор добавил, что ремонтные бригады уже восстанавливают повреждённую подстанцию.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области. Граничит с Сумской областью Украины.
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ПроисшествияКурская областьСуджанский районСумская областьРоман Старовойт
 
 
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