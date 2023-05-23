https://ria.ru/20230523/belgorod-1873628866.html

Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании

Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 23.05.2023

Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании

Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе, назвав это одним из... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:59

2023-05-23T14:59

2023-05-23T14:59

белгородская область

россия

белгород

валентин демидов

безопасность

ложные сообщения о минировании зданий

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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе, назвав это одним из проявлений информационной атаки. "Друзья, прошу сохранять спокойствие - поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна - вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать", - написал Демидов в своем телеграм-канале. Он напомнил, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять, а также обещал сообщить, когда все проверки завершатся. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873542111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, россия, белгород, валентин демидов, безопасность, ложные сообщения о минировании зданий