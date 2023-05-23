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Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 23.05.2023
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14:59 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873628866.html
Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании
Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании - РИА Новости, 23.05.2023
Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании
Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе, назвав это одним из... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:59
2023-05-23T14:59
белгородская область
россия
белгород
валентин демидов
безопасность
ложные сообщения о минировании зданий
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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе, назвав это одним из проявлений информационной атаки. "Друзья, прошу сохранять спокойствие - поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна - вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать", - написал Демидов в своем телеграм-канале. Он напомнил, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять, а также обещал сообщить, когда все проверки завершатся. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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белгородская область, россия, белгород, валентин демидов, безопасность, ложные сообщения о минировании зданий
Белгородская область, Россия, Белгород, Валентин Демидов, Безопасность, Ложные сообщения о минировании зданий
Мэр Белгорода сообщил о волне ложных сообщений о минировании

Мэр Белгорода Демидов предупредил о волне ложных минирований зданий в городе

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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РЯЗАНЬ, 23 мая – РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в телеграм-канале сообщил о поступлении большого числа ложных сообщений о минировании зданий в городе, назвав это одним из проявлений информационной атаки.
"Друзья, прошу сохранять спокойствие - поступает много ложных сообщений о минировании зданий в Белгороде. Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна - вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать", - написал Демидов в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что каждое такое сообщение спецслужбы обязаны проверять, а также обещал сообщить, когда все проверки завершатся.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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Белгородская областьРоссияБелгородВалентин ДемидовБезопасностьЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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