https://ria.ru/20230523/belgorod-1873578678.html

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 человек

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 человек - РИА Новости, 23.05.2023

Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12 человек

При обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:16

2023-05-23T12:16

2023-05-23T13:25

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

грайворон

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. При обстрелах Белгородской области пострадали 12 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Грайворонскому городскому округу. Под удар попали город Грайворон и окрестные села Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Мокрая Орловка и Новостроевка."По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах", — написал Гладков.Ранее он сообщал о восьми раненых.Кроме того, добавил губернатор, в 14 населенных пунктах нет света. Восстановительные работы начнутся, когда позволит оперативная обстановка, пообещал он.Гладков рассказал и о других населенных пунктах Белгородской области, по которым тоже наносились удары. Белгородский район обстреляли 15 раз, в селе Никольское сбили беспилотник, а по селу Журавлевка выпустили 14 артиллерийских снарядов. В Борисовском районе обстреляли из минометов Лозовую Рудку, а также сбросили две бомбы с беспилотников. По селу Старый Хутор Валуйского городского округа выпустили пять минометных снарядов. А Шебекинский городской округ обстреляли 25 раз — по селам Терезовка, Новая Таволжанка, Балки, Середа и городу Шебекино работали артиллерия и минометы, квадрокоптеры сбрасывали взрывные устройства.По информации губернатора, во всех этих случаях обошлось без пострадавших, некоторые здания получили повреждения.Накануне на территорию Грайворонского округа проникла группа украинских диверсантов. Гладков отметил, что операция по зачистке территории пока еще продолжается. Из Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Горы-Подол, Замостья и Сподарюшено фактически отселили местных жителей.В Белгородской области действует режим контртеррористической операции. По факту атаки диверсантов Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873542111.html

https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

https://ria.ru/20230522/belgorod-1873513214.html

белгородская область

грайворон

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Кирилл Волков

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, грайворон, происшествия