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На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:39 23.05.2023 (обновлено: 07:45 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873533524.html
На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых
На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых - РИА Новости, 23.05.2023
На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых
Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:39
2023-05-23T07:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение", - написал Гладков в телеграм-канале. Он добавил, что всю информацию власти максимально оперативно будут доводить до населения. Губернатор также уточнил, что погибших среди мирного населения нет, а силовые структуры проводят все необходимые действия.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с понедельника введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Сообщалось, что восемь мирных жителей пострадали в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет.
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873532834.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых

Губернатор Гладков: двое раненных жителей находятся на территории, куда зашла ДРГ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение", - написал Гладков в телеграм-канале.
Он добавил, что всю информацию власти максимально оперативно будут доводить до населения. Губернатор также уточнил, что погибших среди мирного населения нет, а силовые структуры проводят все необходимые действия.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с понедельника введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Сообщалось, что восемь мирных жителей пострадали в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет.
Здание, поврежденное в Белгородской области
В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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