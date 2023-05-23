https://ria.ru/20230523/belgorod-1873533524.html

На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых

На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых - РИА Новости, 23.05.2023

На территории в Белгородской области, куда зашла ДРГ, остались двое раненых

Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти, сообщил глава... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T07:39

2023-05-23T07:39

2023-05-23T07:45

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение", - написал Гладков в телеграм-канале. Он добавил, что всю информацию власти максимально оперативно будут доводить до населения. Губернатор также уточнил, что погибших среди мирного населения нет, а силовые структуры проводят все необходимые действия.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с понедельника введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Сообщалось, что восемь мирных жителей пострадали в результате атаки украинской ДРГ, погибших нет.

https://ria.ru/20230523/belgorod-1873532834.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков