https://ria.ru/20230523/belgorod-1873532834.html

В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023

В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

Силовики продолжают зачистку в Грайворонском округе Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T07:30

2023-05-23T07:30

2023-05-23T13:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

грайворонский район

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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Силовики продолжают зачистку в Грайворонском округе Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит", — написал он.По информации губернатора, в селах, куда вторглись диверсанты, могут находиться двое раненых мирных жителей."Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение", — добавил Гладков.Он рассказал также, что во время эвакуации умерла 82-летняя женщина. Это произошло, когда она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Причины смерти устанавливаются.Помимо этого, глава региона пообещал сразу же сообщить, если в зоне КТО станет безопасно.Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.

https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

https://ria.ru/20230522/belgorod-1873513214.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, грайворонский район