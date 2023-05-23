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В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:30 23.05.2023 (обновлено: 13:03 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873532834.html
В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ
В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ - РИА Новости, 23.05.2023
В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ
Силовики продолжают зачистку в Грайворонском округе Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:30
2023-05-23T13:03
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
грайворонский район
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БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Силовики продолжают зачистку в Грайворонском округе Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит", — написал он.По информации губернатора, в селах, куда вторглись диверсанты, могут находиться двое раненых мирных жителей.&quot;Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение&quot;, — добавил Гладков.Он рассказал также, что во время эвакуации умерла 82-летняя женщина. Это произошло, когда она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Причины смерти устанавливаются.Помимо этого, глава региона пообещал сразу же сообщить, если в зоне КТО станет безопасно.Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, грайворонский район
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Грайворонский район
В Белгородской области продолжается зачистка территории от украинской ДРГ

Губернатор Гладков заявил о продолжении зачистки Белгородской области от украинской ДРГ

Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 23 мая — РИА Новости. Силовики продолжают зачистку в Грайворонском округе Белгородской области, куда проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит", — написал он.
По информации губернатора, в селах, куда вторглись диверсанты, могут находиться двое раненых мирных жителей.
«

"Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение", — добавил Гладков.

Он рассказал также, что во время эвакуации умерла 82-летняя женщина. Это произошло, когда она ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Причины смерти устанавливаются.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Помимо этого, глава региона пообещал сразу же сообщить, если в зоне КТО станет безопасно.
Накануне утром город Грайворон и соседние села подверглись минометному обстрелу со стороны Украины, а затем на территорию округа проникла группа диверсантов. При этом пострадали восемь человек, погибших нет. Военные и силовики принимают все меры для ликвидации диверсантов. В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель диверсии заключается в попытке Киева минимизировать политический эффект от потери Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияГрайворонский район
 
 
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