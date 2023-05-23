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Банк Julius Baer проведет сегрегацию счетов клиентов из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2023
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14:29 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/bank-1873618537.html
Банк Julius Baer проведет сегрегацию счетов клиентов из России и Белоруссии
Банк Julius Baer проведет сегрегацию счетов клиентов из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.05.2023
Банк Julius Baer проведет сегрегацию счетов клиентов из России и Белоруссии
Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer проведет принудительное разделение финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:29
2023-05-23T14:29
экономика
россия
евросоюз
бельгия
белоруссия
швейцария
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ЦЮРИХ, 23 мая – РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer проведет принудительное разделение финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear, зарегистрированного в Бельгии. В понедельник издание Forbes сообщило, что Julius Baer уведомил своих российских и белорусских клиентов, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены из-за требований Euroclear. Уточнялось, мера не будет распространяться на клиентов, у которых есть гражданство страны Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. По данным издания, под сегрегацию не подпадут счета физлиц, имеющих вид на жительство перечисленных стран. "Интерпретация некоторых санкций меняется постоянно. Euroclear проинформировал нас о том, что интерпретация бельгийских властей в отношении ограничения на депозиты наличными в ЕС требует разделения ценных бумаг, хранящихся в бельгийских депозитарных банках… Julius Baer соответствующим образом уведомил затронутых клиентов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Как добавила представитель пресс-службы, Julius Baer соблюдает законы и нормативные акты, включая национальные и международные санкции, применимые к его коммерческой деятельности. "Как глобальная компания, мы привыкли работать в разных юрисдикциях и обязаны соблюдать все применимые правила", - сообщила собеседница агентства. В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России - "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.
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экономика, россия, евросоюз, бельгия, белоруссия, швейцария
Экономика, Россия, Евросоюз, Бельгия, Белоруссия, Швейцария
Банк Julius Baer проведет сегрегацию счетов клиентов из России и Белоруссии

Швейцарский банк Julius Baer сообщил о сегрегации счетов клиентов из России и Белоруссии

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIЗдание банка Julius Baer в Женеве
Здание банка Julius Baer в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Здание банка Julius Baer в Женеве. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 23 мая – РИА Новости. Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer проведет принудительное разделение финансовых инструментов граждан России и Белоруссии в соответствии с требованиями международного расчетного депозитария Euroclear, зарегистрированного в Бельгии.
В понедельник издание Forbes сообщило, что Julius Baer уведомил своих российских и белорусских клиентов, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены из-за требований Euroclear. Уточнялось, мера не будет распространяться на клиентов, у которых есть гражданство страны Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. По данным издания, под сегрегацию не подпадут счета физлиц, имеющих вид на жительство перечисленных стран.
«
"Интерпретация некоторых санкций меняется постоянно. Euroclear проинформировал нас о том, что интерпретация бельгийских властей в отношении ограничения на депозиты наличными в ЕС требует разделения ценных бумаг, хранящихся в бельгийских депозитарных банках… Julius Baer соответствующим образом уведомил затронутых клиентов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Как добавила представитель пресс-службы, Julius Baer соблюдает законы и нормативные акты, включая национальные и международные санкции, применимые к его коммерческой деятельности. "Как глобальная компания, мы привыкли работать в разных юрисдикциях и обязаны соблюдать все применимые правила", - сообщила собеседница агентства.
В феврале 2022 года европейские депозитарии Clearstream и Euroclear ввели ограничения против центрального депозитария России - "Национального расчетного депозитария", что привело к заморозке части ценных бумаг российских инвесторов, выплат дивидендов и купонов.
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